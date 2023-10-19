الموارد البشرية بدبي تطلق تطبيقاً لإدارة المهام اليومية للموظفين

أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في ((جيتكس غلوبال)) تطبيق ((مهامي)) لإدارة المهام اليومية للموظف بدقة تامة. وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام الدائرة حرص الدائرة على تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع الموارد البشرية الحكومية في الإمارة والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير العمل وتسهيل وسرعة تقديم الخدمات. وقال إن الدائرة تبذل قصارى جهدها لتأهيل الكفاءات المواطنة التأهيل المناسب لإدارة العمل الحكومي المستقبلي، من خلال تزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة، وحثهم على التعلم المستمر.

تطبيق ((مهامي))

ويعتبر التطبيق مهماً لإدارة المهام اليومية للموظف، ويتيح للمسؤولين المتابعة اليومية الآنية لموظفيهم بداية من رئيس القسم لمتابعة موظفي قسمه، أو مدير الإدارة لمتابعة موظفي إدارته، أو المدير التنفيذي لمتابعة موظفي القطاع الذي يتبعه، وكذلك المدير العام للدائرة الذي يتيح له التطبيق المتابعة والتواصل مع مرؤوسيه.

وسيبدأ العمل في التطبيق في الدائرة في المرحلة الأولى، ويمكن تعميمه على جميع دوائر حكومة دبي في مرحلة لاحقة، ويتيح العديد من الخدمات والخصائص التي تسهل عملية التواصل بين الموظفين، إذ يتيح خاصة عمل مجموعات للتواصل ضمن القسم أو الإدارة الواحدة ويشرف على المجموعة رئيس القسم أو مدير الإدارة ويتم تبادل المعلومات والتوجيهات عبر المجموعة.

ويتيح تطبيق مهامي كذلك خاصية إنشاء وتبادل ملفات العمل بما فيها المشتركة بين الموظفين، والتوقيع عليها بسرية، وإدارة المشاريع من خلال التواصل المباشر للعاملين على مشروع واحد يتم خلاله تبادل المعلومات وإعطاء التوجيهات الخاصة بإدارة المشروع.

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