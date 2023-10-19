«ديوا الرقمية» و«نداء» تعززان إنترنت الأشياء والاتصالات في المنطقة

وقّعت ((ديوا الرقمية))، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، في ((جيتكس غلوبال))، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الاتصالات المتخصصة ((نداء))، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، لتطوير خدمات متخصصة، تتمثل في إنترنت الأشياء، والاتصال عبر الألياف الضوئية والخدمات السحابية، وخدمات مراكز البيانات والخدمات السيبرانية.

وقع المذكرة منصور بوعصيبة المدير التنفيذي لـ ((نداء))، والمهندس مروان سالم بن حيدر نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي، والرئيس التنفيذي لـ ((ديوا الرقمية))، بحضور معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وحمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية.

وقال معالي سعيد الطاير ((نعمل وفق رؤية وتوجيهات قيادتنا لابتكار وتطوير الحلول التي تعزز نمو إنترنت الأشياء والاتصالات الحيوية، ويهدف تعاوننا مع ((نداء))، إلى تعزيز قطاع الخدمات الرقمية بالاستفادة من البنية التحتية المتطورة لديوا الرقمية، لضمان مستقبل مستدام وأكثر ترابطاً)).

من جانبه، قال منصور بوعصيبة: ((نلتزم في مؤسسة ((نداء)) بأعلى معايير السلامة والأمن السيبراني في العصر الرقمي الحديث. ونحن سعداء بالتعاون مع ((ديوا الرقمية))، ونؤكد التزامنا بتطوير قطاع إنترنت الأشياء والاتصالات. ونهدف سوياً إلى وضع معايير جديدة للسلامة والابتكار والموثوقية، وتولي زمام المبادرة نحو عصر جديد من الكفاءة والابتكار في مختلف القطاعات. ويحمل هذا التحالف أهمية كبيرة في مهمتنا المتمثلة في تقديم حلول متطورة لحماية وخدمة متعاملينا)).

بدوره، قال المهندس مروان سالم بن حيدر: ((ملتزمون بتسخير تقنياتنا المشتركة لإطلاق الإمكانات الكاملة لخدماتنا الرقمية، وهذا التعاون سيؤدي إلى تحقيق تطورات غير مسبوقة.

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