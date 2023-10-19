سيارات أجرة ذاتية القيادة في اليابان بدءاً من 2026

أعلنت شركتا ((هوندا)) اليابانية و((جنرال موتورز)) الأمريكية وفرعها للمركبات الذاتية القيادة ((كروز)) أنها تعتزم إطلاق خدمة سيارات الأجرة التجارية من دون سائق في اليابان مطلع سنة 2026، في خطوة ملموسة جديدة بتعاونها القديم.

ويُتوقع أن يبدأ العمل بهذه الخدمة في وسط طوكيو بعشرات من مركبات ((كروز أوريجين)) المستقلة كلياً والخالية من مقعد للسائق ومن مقوَد. وتستطيع هذه السيارات نقل ما يصل إلى ستة ركاب، وفقاً لبيان. وأوضح البيان أن هذه الخدمة يُفترَض أن تتوسع لاحقاً إلى أبعد من وسط طوكيو، على أن يوفّرها أسطول مكون من 500 سيارة ((كروز أوريجين)).

وتعتزم الشركات الثلاث تأسيس شركة مشتركة في اليابان في مطلع سنة 2024 للتحضير لهذا المشروع ثم إطلاقه فعلياً.

وأوضحت ((هوندا)) و((جنرال موتورز)) و((كروز)) أنها تريد المساهمة بهذه الطريقة ((في حل المشكلات الاجتماعية التي تواجهها اليابان، كالنقص في سائقي سيارات الأجرة والحافلات)) بسبب الشيخوخة السكانية المتنامية في الأرخبيل.

ويبلغ نحو 30 في المئة من اليابانيين الخامسة والستين فما فوق، وتتجاوز نسبة البالغين منهم الثمانين فما فوق العشرة في المئة.

وسبق لشركة ((كروز)) أن شرعت منذ عام 2022 في نقل الركاب لقاء أجر في سياراتها الذاتية القيادة في عدد قليل من المدن الأمريكية، وتتوافر أيضاً خدمات مماثلة في الصين.

لكن التوسع التدريجي جداً لاستخدام هذه المركبات الذاتية القيادة لا يخلو من الجدل، إذ تتعرض لحوادث بين الحين والآخر، في حين يؤكد مؤيدو استخدامها أنها ستسهم في تعزيز الأمان على الطرق.

وفي اليابان، تعتزم شركتا ((نيسان)) و((تويوتا)) أيضاً توفير خدمات سيارات الأجرة الآلية التجارية في المستقبل.

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