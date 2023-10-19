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1000 دولار في أسهم «نتفليكس» قبل 10 سنوات يساوي 7543 دولاراً اليوم

10/19/2023 7:27:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حققت ((نتفليكس)) نتائج قوية، بدعم من جهود الشركة في التوقف ‏عن مشاركة كلمات المرور الخاصة بالحسابات، ما زاد من عدد المشتركين في ‏خدمات الشركة.

ووفقاً لحسابات شبكة ((سي إن بي سي))، إذا كنت قد استثمرت 1000 دولار في شراء سهم ‏Netflix‏ قبل عشرة أعوام، ‏فإن قيمة استثمارك سوف تكون قد قفزت بأكثر من 654 %، لتصل إلى 7543 ‏دولاراً حتى نهاية جلسة 17 أكتوبر.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 17 % ‏منذ بداية عام 2023 حتى الآن.‏

وخلال الربع الثالث من العام، بلغت ربحية السهم نحو 3.73 دولارات، مقابل توقعات أشارت إلى تحقيق ‏ربحية قدرها 3.49 دولارات لكل سهم.‏ أما الإيرادات الفصلية للشركة، فقد تماشت مع توقعات المحللين عند 8.54 مليارات ‏دولار في الربع السنوي الثالث.‏ وبلغ إجمالي عدد المشتركين حوالي 247.15 مليون مشترك في الربع ‏الثالث، مقابل توقعات بـ ‏‏243.88 مليوناً.‏

وفي مايو الماضي، بدأت ((نتفليكس)) بتنبيه المشتركين بأنهم لن يتمكنوا من ‏مشاركة حساباتهم إلا مع الأشخاص الذين يقيمون معهم.‏

ومع هذه السياسة الجديدة، يتوفر للمشتركين الذين يرغبون في مشاركة حسابهم مع ‏شخص خارج أسرتهم بدفع مبلغ إضافي 7.99 دولارات شهرياً لكل ‏شخص إضافي يستخدم حسابهم.‏

بعد طرح السياسة الجديدة في شهر مايو، ارتفع متوسط الاشتراكات اليومية ‏بنسبة 102 %، وتقول الشركة إنها أضافت ‏‏8.76 ملايين مشترك عالمي خلال الربع الثالث.‏

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