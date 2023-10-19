1000 دولار في أسهم «نتفليكس» قبل 10 سنوات يساوي 7543 دولاراً اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
حققت ((نتفليكس)) نتائج قوية، بدعم من جهود الشركة في التوقف عن مشاركة كلمات المرور الخاصة بالحسابات، ما زاد من عدد المشتركين في خدمات الشركة.
ووفقاً لحسابات شبكة ((سي إن بي سي))، إذا كنت قد استثمرت 1000 دولار في شراء سهم Netflix قبل عشرة أعوام، فإن قيمة استثمارك سوف تكون قد قفزت بأكثر من 654 %، لتصل إلى 7543 دولاراً حتى نهاية جلسة 17 أكتوبر.
وارتفع سهم الشركة بنسبة 17 % منذ بداية عام 2023 حتى الآن.
وخلال الربع الثالث من العام، بلغت ربحية السهم نحو 3.73 دولارات، مقابل توقعات أشارت إلى تحقيق ربحية قدرها 3.49 دولارات لكل سهم. أما الإيرادات الفصلية للشركة، فقد تماشت مع توقعات المحللين عند 8.54 مليارات دولار في الربع السنوي الثالث. وبلغ إجمالي عدد المشتركين حوالي 247.15 مليون مشترك في الربع الثالث، مقابل توقعات بـ 243.88 مليوناً.
وفي مايو الماضي، بدأت ((نتفليكس)) بتنبيه المشتركين بأنهم لن يتمكنوا من مشاركة حساباتهم إلا مع الأشخاص الذين يقيمون معهم.
ومع هذه السياسة الجديدة، يتوفر للمشتركين الذين يرغبون في مشاركة حسابهم مع شخص خارج أسرتهم بدفع مبلغ إضافي 7.99 دولارات شهرياً لكل شخص إضافي يستخدم حسابهم.
بعد طرح السياسة الجديدة في شهر مايو، ارتفع متوسط الاشتراكات اليومية بنسبة 102 %، وتقول الشركة إنها أضافت 8.76 ملايين مشترك عالمي خلال الربع الثالث.
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