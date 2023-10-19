مسؤولون دوليون : الإمارات مركز عالمي للتجارة والاستثمار

تختتم، اليوم في أبوظبي، فعاليات منتدى الاستثمار العالمي الثامن لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) 2023 . يأتي ذلك فيما أكد مسؤولون دوليون أن الإمارات مركز عالمي للتجارة، ووجهة للاستثمارات الأجنبية.

إقبال

من ناحية أخر ى، شهد جناح الغرفة في المنتدى توافد أعداد كبيرة من الزوار ورجال وسيدات الأعمال وممثلي الجهات المشاركة خلال الأيام الماضية. واستقبلت غرفة أبوظبي عدداً من المسؤولين والوفود رفيعة المستوى من مختلف الهيئات الحكومية والخاصّة المحلية والعالمية، كما شاركت الغرفة في جلسة بعنوان ((إطلاق العنان للاستثمارات في منطقة أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ من خلال منصة ((استثمر في دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ)). ونظمت الغرفة أبوظبي 4 جلسات حوارية ونقاشية على مدار اليومين الماضيين بمشاركة أعضاء وخبراء وممثلي الغرفة.

جهود

من جانبهم، أكد مسؤولون دوليون، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات ((وام)) على هامش مشاركتهم في الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي بأبوظبي، على جهود دولة الإمارات الرائد في تهيئة بنيتها التحتية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية مرنة ومنفتحة وجاذبة .

واجتذبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار دولار) في العام الماضي رغم الانخفاض العالمي بنسبة 12 % في حركة الاستثمارات الأجنبية حول العالم، وذلك وفق تقرير الاستثمار العالمي 2023 الذي تطلقه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ((الأونكتاد)).

وبحسب ((الأونكتاد))، فإن حجم الاستثمارات الأجنبية المستقطبة في العام الماضي هو الأكبر في تاريخ الدولة، ما يجعلها في المرتبة الـ 16 في التصنيف العالمي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بعد أن قفزت ستة مراكز دفعة واحدة بعد الأداء اللافت الذي حققته خلال العام 2022.

وأصبحت دولة الإمارات رابع أكبر متلقٍ لاستثمارات المشاريع الجديدة في العالم بإجمالي 997 مشروعاً، لتأتي بذلك بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والهند.

وأكد زياد ألكسندر حايك، رئيس الاتحاد العالمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، على ارتفاع الجاذبية الاستثمارية للإمارات بشكل مطرد على مدار السنوات الماضية، مع تمكنها من استقطاب استثمارات كبيرة عززت بها رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتصبح إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلاً حول العالم.

من جانبه، قال رالف أوسا، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم البحوث الاقتصادية والإحصائيات في منظمة التجارة العالمية، أن نهج الإمارات في الانفتاح والتعاون مع العالم أسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأضاف أن دولة الإمارات تعد داعماً قوياً للنظام التجاري متعدد الأطراف، حيث وضعت الدولة التجارة في مقدمة رؤيتها الاقتصادية، في تأكيد على دورها كمحفز للنمو والازدهار.

وأكد كيان أكرم الجاف، مستشار السياسات في المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة ((الفاو))، أن الإمارات بفضل جاذبيتها الاستثمارية نجحت في استقطاب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يؤكد ثقة مجتمع الاستثمار العالمي بمتانة الأسس الاقتصادية للدولة.

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