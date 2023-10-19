مؤشرات «وول ستريت» تتأرجح.. وأسهم «نتفلكس» تقفز 17 %

تأرجحت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت، أمس، مع تأكيد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم ما زال عنيداً ومرتفع للغاية، وأنه ربما يتطلب الأمر تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 23 نقطة أو 0.07 %، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 6.76 نقاط، أو 0.16 %. كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 40.50 نقطة، أو 0.30 %.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسي لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له عند 4.983 %، ليقترب قليلاً من مستوى 5 % الذي يحظى بالمتابعة الجيدة. وقد تجاوز العائد علامة 5% آخر مرة في عام 2007.

((تسلا))

وانخفض سهم تسلا بأكثر من 5 %، بعد أن خالفت الشركة توقعات المحللين بشأن الأرباح والإيرادات في الربع الثالث. كما حذر الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، من أن Cybertruck التابعة للشركة، لن تنتج الكثير من التدفق النقدي الإيجابي، بعد أكثر من عام من بدء الإنتاج.

وحققت شركة الملياردير إيلون ماسك ((تسلا))، أرباحاً دون التوقعات في الربع الثالث، حيث وصلت ربحية السهم 0.66 دولار، مقارنة مع 1.05 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، في بلغت الإيرادات 23.4 مليار دولار، مقارنة مع 21.45 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت التوقعات أن تكون ربحية السهم 0.73 دولار، وأن تصل الإيرادات 24.32 مليار دولار.

((نتفلكس))

وفي الوقت نفسه، قفزت أسهم نتفلكس بما يقارب 17 %، بعد أن أعلنت شركة البث العملاقة عن أرباح الربع الثالث، التي فاقت التقديرات، وقد حصلت الشركة على دفعة من الاشتراكات القوية في مستوى الإعلانات.

وخلال الربع الثالث من العام، بلغت ربحية السهم نحو 3.73 دولارات، مقابل توقعات أشارت إلى تحقيق ‏ربحية قدرها 3.49 دولارات لكل سهم.‏ أما الإيرادات الفصلية للشركة، فقد تماشت مع توقعات المحللين عند 8.54 مليارات ‏دولار في الربع السنوي الثالث من هذا العام.‏

وبلغ إجمالي عدد المشتركين حوالي 247.15 مليون مشترك في الربع ‏الثالث، مقابل توقعات ‏Street Account‏، التي أشارت إلى عدد مشتركين بنحو ‏‏243.88 مليوناً.‏

الأسهم الأوروبية

وانخفضت الأسهم الأوروبية نحو واحد في المئة، أمس الخميس، مع تفاقم حالة العزوف عن المخاطرة، بسبب نتائج سيئة لشركات، من بينها شركة نستله للأغذية، نتيجة التوتر الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة.

وخلال التداولات، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 %، ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.

وتراجع سهم نستله 2 % تقريباً، بعدما أعلنت الشركة السويسرية العملاقة، تسجيل نمو أقل من المتوقع في المبيعات خلال تسعة أشهر، إذ أدى ارتفاع أسعار المنتجات إلى إحجام المتسوقين عن الشراء. وهبط سهم شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات 4.6 %، مع تباطؤ وتيرة نمو المبيعات، بسبب انخفاض قيمة العملة.

وانخفض سهم نوكيا 1.8 %، بعدما أعلنت خططاً لخفض الوظائف، عقب تسجيلها تراجعاً في مبيعات.

مؤشرات يابانية

وأغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضاً بنحو 2 %، متتبعاً موجة بيع أسهم لجنى الأرباح في وول ستريت.

وأنهى المؤشر نيكاي التداولات منخفضاً 1.91 %، عند 31430.62 نقطة، وهوى سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 4.7 %، ليكون أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.36 %.

كما تراجعت أسهم شركات صناعة السيارات، وهبطت أسهم كل من ميتسوبيشي موتورز 4.9 %، ونيسان 2.5 %، وتويوتا 0.9 %.

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