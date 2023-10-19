أرباح «تي إس إم سي» التايوانية تتراجع لكنها تتجاوز التوقعات

حققت شركة أشباه الموصلات التايوانية TSMC أرباحاً وإيرادات تتجاوز توقعات المحللين في الربع الثالث من العام الجاري، مع استمرار ضعف الطلب على الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

وبلغ صافي الأرباح 211 مليار دولار تايواني جديد، مقارنة بتوقعات 191.43 مليار دولار تايواني جديد.

وعلى الرغم من أنه كان أكبر انخفاض في الأرباح، منذ الربع الأول من عام 2019، إلا أن أكبر شركة لتصنيع الرقائق التعاقدية في العالم فاقت توقعات المحللين، بينما بلغت الإيرادات 546.7 مليار دولار تايواني جديد (17.28 مليار دولار) مقارنة بتوقعات 540.3 مليار دولار تايواني جديد. وعلى الرغم أن إيرادات TSMC الفصلية كانت أعلى من التقديرات، إلا أنها تراجعت 10.83% على أساس سنوي، كما انخفض صافي الأرباح 24.87%.

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