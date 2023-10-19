مؤشر سوق دبي فوق 3800 نقطة.. ونصف السيولة لـ«إعمار العقارية»

قفز سهم ((الفردوس القابضة)) بالحد الأقصى للجلسة الثالثة على التوالي عند 0.492 درهم، ليقود ارتفاعات 15 سهماً بسوق دبي المالي، مرتفعاً بأكثر من 14.9 % في تداولات أمس.

واستحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على ما يقارب 47 % من سيولة سوق دبي، بسيولة قاربت 264.9 مليون درهم، ليغلق عند 6.53 دراهم. وتماسك مؤشر سوق دبي المالي في ختام تداولات الجلسة، بدعم استقرار أسهم قطاع المواد الأساسية، وأغلق مؤشر السوق عند 3808.25 نقاط، منخفضاً بنسبة 1.9 %.

وصعدت في سوق دبي أسهم ((اكتتاب القابضة)) 4 %، و((بنك السلام - البحرين)) 2.9 %، و((أمان)) 2.5 %، و((تكافل الإمارات)) 2.3 %.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9428.35 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.58 %، وشهد السوق ارتفاع أسهم ((البنك التجاري الدولي)) 14.9 %، و((أبوظبي الوطنية لمواد البناء)) 14.8 %، و((أم القيوين للاستثمارات)) 6.5 %، و((إيزي ليس)) 5.5 %، و((بنك رأس الخيمة الوطني)) 1.8 %، وصعد سهم بنك ((أبوظبي الأول)) 0.45 % بعد الإعلان عن نتائج أعماله القوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وحصد سهم ((العالمية القابضة)) النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 216.7 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 119.2 مليون درهم، ثم ((ملتيبلاي)) جاذباً 93.3 مليون درهم، ليغلق عند 3.42 دراهم.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.5 مليار درهم موزعة بواقع 971.06 مليون درهم في سوق أبوظبي، و558.04 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 353.9 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 29.6 ألف صفقة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.444 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.798 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و646.5 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

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