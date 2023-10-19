الإمارات الأولى عالمياً بسرعات الإنترنت المتحرك

تصدّرت خدمات بيانات الهواتف المقدمة من قبل شركتي ((اتصالات من e&)) و((دو)) شبكات العالم في سرعة البيانات المتحركة، ليأتي السوق المحلي في مقدمة الأسواق الدولية بنهاية الربع الثالث 2023 محققاً نمواً في السرعات بأكثر من 16% مقارنة بمنتصف العام، فيما سجل السوق المحلي المرتبة الرابعة عالمياً والأولى عربياً على صعيد سرعات خدمات الإنترنت الثابت.

وأوضحت بيانات حديثة لمؤشر ((speedtest)) العالمي المتخصص في قياس سرعات شبكات الإنترنت بأن الإمارات تصدرت لائحة تضم 20 سوقاً متطورة على صعيد بيانات الإنترنت المتحرك، وقفز متوسط سرعة شبكات المشغلين المحليين من 181.7 ميجا بايت في الثانية الواحدة خلال الربع الثاني إلى 211.5 نهاية سبتمبر متجاوزاً السوق القطري الذي حل ثانيا بنهاية سبتمبر مسجلاً 187.5 ميجا بايت وتلا السوقان الصين التي حل بالمرتبة الثالثة بسرعة 167.9 ميجا بايت، فيما جاء السوق الكويتي بالمرتبة الرابعة بسرعات وصلت 161.6 ميجا بايت في الثانية.

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