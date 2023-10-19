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80.9 ألف رحلة لـ«فلاي دبي» خلال 9 أشهر

10/19/2023 7:27:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شغّلت ((فلاي دبي)) أكثر من 80.91 ألف رحلة إلى نحو 120 وجهة حول العالم، خلال أول 9 أشهر، مقارنة بـ63.04 ألف رحلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 28.35 %، بحسب بيانات مؤسسة ((أو إيه جي)) الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت البيانات أن الرحلات المجدولة لشركة ((فلاي دبي)) من يناير حتى نهاية سبتمبر بلغت 80916 رحلة موزعة بين 9149 رحلة في سبتمبر، و9891 رحلة في أغسطس، و9747 رحلة في يوليو، و8743 في يونيو، و8737 رحلة في مايو، و8674 في أبريل، و9083 رحلة في مارس، و8056 في فبراير، و8836 رحلة في يناير.

ويضم أسطول ((فلاي دبي)) 79 طائرة حديثة تخدم شبكة واسعة من الوجهات في أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى ودول التعاون والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

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