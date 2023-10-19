«إتش إس بي سي»: الخدمات المصرفية الخاصة تشهد طفرة في الإمارات

أكد بنك ((إتش إس بي سي)) أن قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات يشهد طفرة (انتعاش) خلال العام الجاري، مؤكداً أن الإمارات استفادت من موقعها الجغرافي الاستراتيجي لتتحول إلى بوابة مالية تربط بين الشرق والغرب، ولتصبح بالتالي موقعاً متميزاً للأفراد من أصحاب الثروات الذين يتطلعون إلى الوصول إلى المراكز المالية الكبرى في العالم.

وأفاد البنك أن الإمارات تعتبر مركزاً متميزاً ومشهوراً يضم عقارات عالمية المستوى ومراكز تسوق ومطاعم ومدارس دولية ممتازة ورعاية صحية متميزة ومجموعة كاملة من الأنشطة الترفيهية، مما يجعلها موقعاً مثالياً للعملاء من أصحاب الثروات العالية أو الثروات الكبيرة، وبالتالي، فإن الطلب على الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المالية المرتبطة بها أصبح قوياً أيضاً.

وقال فرزاد بيليموريا، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة – الإمارات فرع مركز دبي المالي العالمي، في تصريحات خاصة لـ((البيان))، إن الإمارات أظهرت قدرتها في تحقيق ما هو ممكن في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وأظن أن دول منطقة مجلس التعاون الخليجي المجاورة سوف تتطلع إلى محاكاة هذا النجاح.

وأضاف بيليموريا أن الدولة استفادت من موقعها الجغرافي الاستراتيجي لتتحول إلى بوابة مالية تربط بين الشرق والغرب، ولتصبح بالتالي موقعاً متميزاً للأفراد من أصحاب الثروات الذين يتطلعون إلى الوصول إلى المراكز المالية الكبرى في العالم.

((الإقامة الذهبية))

وأوضح بيليموريا أن عملاء اليوم يطالبون البنوك بمساعدتهم في بناء ثرواتها وإدارتها ونقلها من جيل إلى جيل، ولقد تمكنا من دعم عملائنا للقيام بذلك بشكل فعّال في الإمارات، من خلال العمل بشكل وثيق مع زملائنا في فرق الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية الاستثمارية في HSBC.

وتابع بيليموريا، ولقد شهدنا أيضاً إنشاء العديد من الشركات العائلية - الفردية أو متعددة الأطراف - هنا في الإمارات، ويقوم قطاع الخدمات المصرفية الخاصة بإنشاء مكاتب خاصة له لتلبية احتياجات هذه الكيانات التي تتطلب خدمات أكثر تطوراً مقارنة بالعملاء الأفراد.

كما تقوم البنوك أيضاً بدعم إطلاق برنامج تأشيرة الإقامة الذهبية الذي أطلقته حكومة الإمارات مؤخراً، والذي يمكّن المستثمرين ورجال الأعمال والمجموعات الأخرى من تأسيس إقامة طويلة الأجل عبر عدة خيارات، وتتمثل إحداها في إيداع وديعة لدى البنوك التي تتخذ من الإمارات مقراً لها بحسب بيليموريا.

وتابع فرزاد بيليموريا، وهذا من شأنه تعزيز قوة الدولة في القطاعات الرئيسية مثل الخدمات المالية والنفط والغاز والعقارات والسفر والضيافة والتكنولوجيا والرعاية الصحية، ولقد حصل أكثر من 150.000 من الأفراد على تأشيرة الإقامة الذهبية بحلول نوفمبر 2022، ومن المتوقع أن هذا العدد قد زاد منذ ذلك التاريخ، ومن الجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة قد احتلت أيضاً المرتبة الأولى عالمياً في استقطاب الأفراد من أصحاب الثروات الجدد في عام 2022.

وقال بيليموريا إن الإمارات تعتبر مركزاً متميزاً ومشهوراً يضم عقارات عالمية المستوى ومراكز تسوق ومطاعم ومدارس دولية ممتازة ورعاية صحية متميزة ومجموعة كاملة من الأنشطة الترفيهية، مما يجعلها موقعاً مثالياً للعملاء من أصحاب الثروات العالية أو الثروات الكبيرة، وبالتالي، فإن الطلب على الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المالية المرتبطة بها أصبح قوياً أيضاً.

مخاوف العملاء

وأفاد بيليموريا أن هناك ثلاثة مواضيع رئيسية تمثل المخاوف التي تعتبر الأهم بالنسبة للعملاء، في مقدمتها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما يؤثر على هوامش الربح للشركات العاملة والعمليات التجارية، تليها حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي، مما يؤثر على التدفقات التجارية العالمية.

وأضاف بيليموريا أن التحدي الثالث يتمثل في التقلب المستمر في الأوراق المالية المتداولة في أسواق البورصة وعدم رغبة العملاء في الاستثمار في الأصول غير السائلة طويلة الأجل قد أثر على قدرة العملاء على الاستثمار في أنواع الأصول الأكثر خطورة.

محافظ عقارية وسياحة

وأشار بيليموريا إلى أن الإمارات أثبتت أنها واحدة من أكثر الدول جاذبية في العالم للاستثمار العقاري، حيث يقوم الأفراد ببناء محافظ عقارية وثروات كبيرة. وأضاف، ولا تزال قطاعات الضيافة والسياحة مزدهرةً وشهدت توسعاً قوياً، مما يوفر مساهمة كبيرة في نمو اقتصاد الدولة، ويؤدي نمو الإشغال الفندقي إلى تحفيز قطاع السياحة في هذا السوق، مما يتيح بالتالي للدول المجاورة إمكانية الاستفادة من هذه التدفقات.

ومن منظور السوق المالية، قال بيليموريا إن الاستثمارات المدرة للدخل تحظى بشعبية كبيرة نظراً لبيئة معدلات الفائدة المرتفعة، وستبقى السندات عالية الجودة، والتي بموجبها يحصل العملاء على عوائد مرتفعة من فئة الأصول ذات الدخل الثابت، موضوع اهتمام رئيسي بالنسبة للعملاء على المدى القريب.

كما يستمر الاهتمام بالاستثمار المستدام في النمو، ونرى هذه المنطقة من أسرع القطاعات نمواً في عالم الاستثمار، كما أننا نواصل تعزيز علاقات الشراكة مع عملائنا بشأن استثماراتهم الشخصية وكذلك أعمالهم لتقديم الحلول والاستراتيجية المثلى على المدى الطويل.

منصة خدمات مصرفية

وأفاد بيليموريا أن العام الماضي كان محورياً بالنسبة لبنك HSBC الشرق الأوسط ولأعمالنا في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وذلك بسبب قيامنا بإطلاق منصة الخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات للعملاء ممن لديهم أصول قابلة للاستثمار تزيد قيمتها على 2 مليون دولار.

وذكر بيليموريا أن عملياتنا الداخلية تعتبر مكملةً للخدمات المصرفية الدولية الخاصة التي نقدمها من خلال مكاتبنا في مركز دبي المالي العالمي منذ عام 2014 وفي سوق أبوظبي العالمي منذ عام 2020، ومع إطلاق منصة الخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات، فقد وصل عدد منصات أو مراكز إدارة الثروات الدولية ضمن شبكة HSBC إلى 11 مركزاً، مما يضع الإمارات في نفس الترتيب من حيث الأهمية إلى جانب سويسرا وسنغافورة والمملكة المتحدة ولوكسمبورغ وجيرنسي وهونغ كونغ والولايات المتحدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز