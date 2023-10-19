مكتوم بن محمد: دبي هي المستقبل

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن معرض «جيتكس غلوبال 2023» العالمي يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي إلى واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية ريادةً في العالم، وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في اقتصاد دبي وجعل ذلك ضمن أبرز المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33.

وأكد سموه، خلال زيارة للمعرض أمس أن «جيتكس» يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا ونقطة لقاء محورية تجمع صُنّاع ومطوّري التكنولوجيا من العالم للتواصل وتبادل المعرفة. ومع النطاق الكبير للابتكارات والحلول التقنية المتطورة التي قدمها أبرز المعنيين بالقطاع، ننظر بكل التقدير للتقدم الكبير الذي أظهرته شركاتنا الوطنية في مجال التحوّل الرقمي وتبنّي أحدث الحلول التقنية والتطبيقات الذكية سعياً لتحقيق الريادة العالمية في العالم الرقمي، وبما يعكس ديناميكية دبي وسرعة مواكبتها للمتغيرات العالمية في شتى المجالات التنموية.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على منصة «إكس» أمس : «زرت اليوم معرض جيتكس الذي يعود هذا العام بأحدث ما صنعه الإنسان من ابتكارات وتقنيّات تحسّن جوانب عديدة من حياة البشرية، يضمّ المعرض شركات تقنيّة رائدة تحرّك بابتكاراتها اتجاهات الاقتصاد الرقمي ومستقبله.

من منصات جيتكس تعرض أحدث الابتكارات وتوقّع أهم الاتفاقيات، المستقبل يحدث في دبي الآن، ودبي هي المستقبل». وأضاف سموه: «حافظ هذا الحدث المتميز على مكانته على مدار أكثر من 4 عقود، كشريك في تحديد ملامح المشهد التكنولوجي العالمي سريع النمو والتغيّر وهو مستمر في هذا الدور بما يوفره من فرص استكشاف استراتيجيات لتسخير قوة التحول الرقمي في دعم وتسريع جهود التنمية المستدامة.

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