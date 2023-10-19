«حماس» تعلن سقوط ضحايا في حرم كنيسة بعد غارة إسرائيلية

أعلنت حركة «حماس»، أمس، أن الكثير من النازحين الذين لجأوا إلى حرم كنيسة في غزة قُتلوا، مؤكدةً جرح عدد آخر في غارة إسرائيلية.

وأوضحت، في بيان، أن الغارة تسببت في وقوع أعداد كبيرة من الضحايا والجرحى في حرم كنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة غزة.

وأفاد شهود أن الضربة أصابت، على ما يبدو، هدفاً قريباً من الكنيسة التي لجأ إليها الكثير من مواطني غزة فيما الحرب مستعرة بين إسرائيل وحركة حماس، في حين ذكر الجيش الإسرائيلي أنه يتحقق من هذه المعلومات.

وارتفعت حصيلة القتلى نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 3785 قتيلاً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت الوزارة، في بيان، «ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 3785 شهيداً، بينهم 1524 طفلاً، و1000 سيدة، و120 مسناً، إضافة إلى إصابة 12493 آخرين بجروح مختلفة».





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