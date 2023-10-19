زلزال بقوة 5.3 درجات يهز إيران

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن المركز الوطني للأرصاد أن زلزالاً بقوة 5.3 درجات ضرب جنوبي إيران اليوم.
وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»، أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـه سجلت الهزة الأرضية الساعة 02:43.
كانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن ثلاث هزات أرضية قوية، تتراوح قواتها ما بين 5.1 و5.5 درجات، ضربت جنوبي إيران، مشيرةً إلى أن الهزات وقعت على عمق عشرة كيلومترات.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN19102023000110011019ID1107274013
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.