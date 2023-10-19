زلزال بقوة 5.3 درجات يهز إيران

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن زلزالاً بقوة 5.3 درجات ضرب جنوبي إيران اليوم.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»، أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـه سجلت الهزة الأرضية الساعة 02:43.

كانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن ثلاث هزات أرضية قوية، تتراوح قواتها ما بين 5.1 و5.5 درجات، ضربت جنوبي إيران، مشيرةً إلى أن الهزات وقعت على عمق عشرة كيلومترات.

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