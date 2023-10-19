رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء النرويج الأوضاع الإنسانية وحماية المدنيين في غزة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وبحثا خلال اللقاء التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في الإمارات والبرنامج لإيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة. وشدد سموه على ضرورة تأمين ممرات إنسانية عاجلة لتمكين المنظمات الإقليمية والدولية من القيام بدورها في تقديم المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة ومد يد العون لهم.

كما أكد حرص الإمارات على دعم برنامج الأغذية العالمي في مختلف مناطق العالم، من منطلق نهجها الإنساني في الوقوف إلى جانب المحتاجين ومد يد العون لهم. وأشار سموه إلى أهمية تعزيز التضامن الإنساني الدولي في التعامل مع أزمات الغذاء في العالم، لما لذلك من ارتباط وثيق بالأمن والسلم العالميين.

من جانبها، ثمنت ماكين مبادرات الإمارات الرائدة في مجال مواجهة تحديات الأمن الغذائي على المستوى العالمي، ونهجها في مجال الابتكار وتعزيز حلول الأمن الغذائي المستدام.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، أمس، اتصالاً هاتفياً، من يوناس غار ستوره رئيس وزراء النرويج، بحثا خلاله الأزمة الإنسانية التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة وأولوية ضمان الحماية الكاملة لهم وفق القانون الإنساني الدولي. وأكد الجانبان ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لوقف التصعيد واحتواء الموقف، مشددين على أهمية الدفع تجاه مسار السلام الشامل والعادل ومنع اتساع دائرة الصراع.

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