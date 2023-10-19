مجلس النواب الأمريكي يسعى للخروج من أزمة شغور رئاسته

يبدو أن النواب الجمهوريين سيتخلون عن المحافظ المتشدد جيم جوردان في سعيهم لاختيار رئيس جديد للمجلس، فيما يدرس المشرعون تعيين رئيس موقت لإخراجهم من أزمة داخلية ترخي بظلالها على الحزب.

وكان الرئيس جو بايدن أعلن عزمه الطلب من الكونغرس، هذا الأسبوع، مساعدة «غير مسبوقة» لإسرائيل لحربها مع حركة حماس، يُفترض أنها جزء من حزمة مقترحة بقيمة 100 مليار دولار، تستفيد منها أيضاً أوكرانيا وتايوان.

ويشهد مجلس النواب الأمريكي مأزقاً منذ أطاح اليمين المتشدد في الحزب الجمهوري برئيسه المنتمي للحزب ذاته كيفن مكارثي في الثالث من أكتوبر، ما ترك المجلس غير قادر على التعامل مع إغلاق وشيك محتمل للمرافق الحكومية أو الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

ومُني جوردان، المقرّب من الرئيس السابق دونالد ترامب، بهزيمتين في مسعاه للفوز برئاسة مجلس النواب.

وبرغم إعلان الناطق باسمه أن عضو الكونغرس عن أوهايو «سيواصل مساره»، ذكرت الكثير من وسائل الإعلام الأمريكية أن جوردان سينسحب من السباق بعد إقراره بأنه سيستمر في خسارة المؤيدين.

وسيدعم جوردان، على ما يبدو، مسعى لمنح رئيس المجلس بالإنابة باتريك ماكهنري، الذي يضطلع بمهام شرفية، كامل صلاحيات المنصب حتى نهاية العام.

ويفاقم النزاع بين إسرائيل وحماس والمساعي الجديدة لتقديم الدعم لأوكرانيا واحتمال توقف المرافق الحكومية، المخاطر بشكل كبير فيما يأمل الجمهوريون بأن توحد الحاجة الملحة للمعالجة هذه القضايا، الحزب المفكك.

ويبدو أن انتخاب ماكهنري رئيساً موقتاً للمجلس يحظى بدعم كافٍ من كلا الحزبين، ما يمكّنه من طرح تشريعات تقديم المساعدة لإسرائيل وربما أوكرانيا، والميزانية للتصويت في مجلس النواب.

غير أن زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز سينتزع على الأرجح تنازلات كبيرة، ربما اتفاقية على تقاسم السلطة، من أجل مساعدة الجمهوريين. لكن ماكهنري نفسه أوضح أنه متردد في تولي مزيد من الصلاحيات.

واعتبر تشيب روي المنتمي لكتلة «هاوس فريدوم» اليمينية المتشددة المقترح «انتهاكاً للتقاليد والأعراف».

وأمضى جوردان 16 عاماً في الكونغرس في عرقلة التشريعات أكثر منه في تمريرها، ولم يعدّ أي مشروع قانون تم إقراره، وحرض على إغلاق حكومي، وذهب بحزبه أكثر إلى اليمين.

ويتوجس النواب الوسطيون من الحزب الجمهوري ممن صوتوا لبايدن في الانتخابات الأخيرة، من سياسات جوردان اليمينية المتشدد.

واشتكى عدد منهم من استهدافهم بممارسات ترهيب بعد عدم التصويت لجوردان.

وقالت النائبة عن ولاية أيوا ماريانيت ميلر ميكس، في بيان، إنها تلقت «تهديدات موثوقة بالقتل ووابلاً من اتصالات التهديد».

وأكدت أنه «تم إبلاغ السلطات المعنية فيما يتعاون مكتبي بالكامل. ثمة شيء لا أستطيع تحمله هو التنمر».

غير أن الأزمة أظهرت أن ترامب والجناح الأكثر محافظة في الحزب الجمهوري، لا يسيطرون على مجلس النواب كما بدا في السابق.

وقال كيفن ماكارثي، الذي أثارت إطاحته الأزمة، للصحافيين، الأربعاء، إن ماكهنري لديه كامل صلاحيات رئيس المجلس، ويمكنه التصرف.

وقد حظي بدعم المسؤول الجمهوري السابق في الكونغرس برندان باك، الذي قال، في مقال افتتاحي في صحيفة «نيويورك تايمز»، إن الأوقات غير المسبوقة تتطلب اتخاذ تدابير غير مسبوقة.

وكتب أن «قوانين مجلس النواب، من الناحية الوظيفية، هي ما تمليه الغالبية البسيطة».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز