وفاة 10 فلسطينيين خلال مواجهات مع إسرائيليين في الضفة الغربية

أعلن مسؤولون فلسطينيون أن عشرة فلسطينيين لقوا حتفهم في مواجهات عنيفة مع إسرائيليين في الضفة الغربية أمس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية برام الله، في وقت سابق، إن سبعة فلسطينيين لقوا حتفهم في اشتباكات مع جنود إسرائيليين في مخيم للاجئين بغرب نابلس.

وأفاد الجيش الإسرائيلي باتخاذ «إجراءات لمكافحة الإرهاب» في المخيم، حيث تم اعتقال خمسة مشتبه بهم. كما تم تنفيذ مداهمات في أماكن أخرى في بالضفة.

وفي قرية بدرس بالقرب من رام الله، هدمت القوات الإسرائيلية منزل شخص مشتبه في أنه إرهابي، وفقاً للجيش ووزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الجيش إن عدداً من الأشخاص قاوموا عملية الهدم، وقد ألقى نحو 20 شخصاً زجاجات حارقة على القوات الإسرائيلية التي ردت بإطلاق النار. وبحسب وزارة الصحة، لقي فلسطيني حتفه.

كما لقي رجل حتفه في اشتباكات مع جنود إسرائيليين ببلدة جنوب القدس في الضفة الغربية.

وفي وسط الضفة الغربية، قتل فلسطيني (21 عاماً) برصاص مستوطنين خلال الليل، حسبما أفادت وزارة الصحة.





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