بعد محاولته الفرار.. القبض على رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم

أعلن النظام العسكري الحاكم في النيجر أن الرئيس المخلوع محمد بازوم، المسجون منذ أطاح الجيش به في نهاية يوليو، حاول الفرار فجر أمس، لكنّ محاولته باءت بالفشل.

وقال المتحدّث باسم النظام، الكولونيل-ميجور أمادو عبد الرحمن، في بيان تلاه على شاشة التلفزيون الوطني، إن بازوم «حاول، قرابة الساعة الثالثة من فجر الخميس، الفرار من مكان توقيفه، برفقة عائلته وطبّاخَيه وعنصرين أمنيين».

وأكد عبد الرحمن أن هذه المحاولة «باءت بالفشل»، موضحاً أنه تم إلقاء القبض على «الجناة الرئيسيين وبعض المتواطئين معهم».

كان عسكريّون قد أعلنوا، خلال يوليو الماضي، أنهم أطاحوا نظام الرئيس النيجري محمد بازوم، في بيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم «المجلس الوطني لحماية الوطن».

وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، محاطاً بتسعة جنود آخرين يرتدون الزيّ الرسمي: «نحن، قوّات الدفاع والأمن، المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قرّرنا وضع حدّ للنظام الذي تعرفونه».

وأضاف: «يأتي ذلك على أثر استمرار تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصاديّة والاجتماعيّة».

وأكّد تمسّك المجلس باحترام كلّ الالتزامات التي تعهّدت بها النيجر، مطمئناً أيضاً المجتمع الوطني والدولي فيما يتعلّق باحترام السلامة الجسديّة والمعنويّة للسلطات المخلوعة وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان.

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