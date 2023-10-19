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الأوقاف السنية تدعو خطباء المساجد إلى حث المصلين على التبرع لصالح الأشقاء في فلسطين

10/19/2023 7:23:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدرت‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬تعميما‭ ‬إلى‭ ‬أصحاب‭ ‬الفضيلة‭ ‬خطباء‭ ‬الجمعة،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭: ‬تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬لتقديم‭ ‬العون‭ ‬والمساعدة‭ ‬والدعم‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬محنته‭ ‬الأخيرة؛‭ ‬وللقيام‭ ‬بالواجب‭ ‬الشرعي‭ ‬في‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬إخواننا‭ ‬في‭ ‬فلسطين؛‭ ‬فإننا‭ ‬نهيب‭ ‬بأصحاب‭ ‬الفضيلة‭ ‬الخطباء‭ ‬التنويه‭ ‬بهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الكريمة‭ ‬وحثّ‭ ‬المصلين‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التبرع‭ ‬في‭ ‬الحسابات‭ ‬المخصصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬لإخواننا‭ ‬في‭ ‬فلسطين؛‭ (‬وفي‭ ‬ذلك‭ ‬فليتنافس‭ ‬المتنافسون‭).‬

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