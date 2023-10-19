الأوقاف السنية تدعو خطباء المساجد إلى حث المصلين على التبرع لصالح الأشقاء في فلسطين

الأوقاف السنية تدعو خطباء المساجد إلى حث المصلين على التبرع لصالح الأشقاء في فلسطين
التاريخ
10/19/2023 7:23:00 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أصدرت إدارة الأوقاف السنية تعميما إلى أصحاب الفضيلة خطباء الجمعة، جاء فيه: تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله تعالى لتقديم العون والمساعدة والدعم للشعب الفلسطيني الشقيق في محنته الأخيرة؛ وللقيام بالواجب الشرعي في التخفيف من معاناة إخواننا في فلسطين؛ فإننا نهيب بأصحاب الفضيلة الخطباء التنويه بهذه المبادرة الكريمة وحثّ المصلين على التفاعل مع الحملة الوطنية من خلال التبرع في الحسابات المخصصة من قبل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لإخواننا في فلسطين؛ (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون).
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