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((أمانة الشورى)) ومعهد ((الدراسات القضائية)) ينظمان جلسة حوارية حول تشريعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

10/19/2023 7:23:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظّمت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية،‭ ‬جلسة‭ ‬حوارية‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬حول‭ ‬التشريعات‭ ‬الجديدة‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬تحدث‭ ‬خلالها‭ ‬الدكتور‭ ‬جميل‭ ‬العلوي،‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني‭ ‬السابق‭ ‬بمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الدعم‭ ‬البرلماني‭ ‬المقدم‭ ‬لأعضاء‭ ‬المجلس،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬عبدالله‭ ‬الفاضل،‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬السادة‭ ‬الأعضاء‭.‬

وتطرقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التشريعات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المعاملات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬والقوانين‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحماية‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية،‭ ‬والتوثيق‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وقانون‭ ‬الخطابات‭ ‬والمعاملات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬والجريمة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ومعالجتها‭ ‬في‭ ‬التشريع‭ ‬البحريني،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وأثره‭ ‬في‭ ‬التشريع،‭ ‬وأهم‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المشرع‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وأقيمت‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬تفعيلا‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬وخططها‭ ‬الموجهة‭ ‬نحو‭ ‬تنمية‭ ‬الأداء‭ ‬البرلماني‭ ‬لأصحاب‭ ‬السعادة‭ ‬الأعضاء،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬والإسناد‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬مضامين‭ ‬العمل‭ ‬التشريعي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تناول‭ ‬مواضيع‭ ‬مختلفة‭ ‬ومناقشتها‭ ‬موضوعيًا‭ ‬مع‭ ‬الخبراء‭ ‬والمستشارين‭ ‬والمختصين،‭ ‬عبر‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬والمحاضرات‭ ‬والندوات‭ ‬والجلسات‭ ‬النقاشية‭.‬

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