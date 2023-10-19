((أمانة الشورى)) ومعهد ((الدراسات القضائية)) ينظمان جلسة حوارية حول تشريعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتطرقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التشريعات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المعاملات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬والقوانين‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحماية‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية،‭ ‬والتوثيق‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وقانون‭ ‬الخطابات‭ ‬والمعاملات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬والجريمة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ومعالجتها‭ ‬في‭ ‬التشريع‭ ‬البحريني،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وأثره‭ ‬في‭ ‬التشريع،‭ ‬وأهم‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المشرع‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وأقيمت‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬تفعيلا‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬وخططها‭ ‬الموجهة‭ ‬نحو‭ ‬تنمية‭ ‬الأداء‭ ‬البرلماني‭ ‬لأصحاب‭ ‬السعادة‭ ‬الأعضاء،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬والإسناد‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬مضامين‭ ‬العمل‭ ‬التشريعي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تناول‭ ‬مواضيع‭ ‬مختلفة‭ ‬ومناقشتها‭ ‬موضوعيًا‭ ‬مع‭ ‬الخبراء‭ ‬والمستشارين‭ ‬والمختصين،‭ ‬عبر‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬والمحاضرات‭ ‬والندوات‭ ‬والجلسات‭ ‬النقاشية‭.‬

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