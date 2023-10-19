((أمانة الشورى)) ومعهد ((الدراسات القضائية)) ينظمان جلسة حوارية حول تشريعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظّمت الأمانة العامة لمجلس الشورى، بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، جلسة حوارية لأعضاء مجلس الشورى حول التشريعات الجديدة ذات العلاقة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، تحدث خلالها الدكتور جميل العلوي، المستشار القانوني السابق بمجلس التنمية الاقتصادية، والتي أقيمت ضمن برنامج الدعم البرلماني المقدم لأعضاء المجلس، بحضور الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وعدد من السادة الأعضاء.
وتطرقت الجلسة الحوارية إلى أهمية التشريعات في مجال المعاملات الإلكترونية، والقوانين المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، والتوثيق الإلكتروني، وقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، والجريمة الإلكترونية ومعالجتها في التشريع البحريني، إلى جانب الذكاء الاصطناعي وأثره في التشريع، وأهم التحديات التي تواجه المشرع في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأقيمت الجلسة الحوارية تفعيلا لاستراتيجية الأمانة العامة لمجلس الشورى وخططها الموجهة نحو تنمية الأداء البرلماني لأصحاب السعادة الأعضاء، والتي تهدف إلى توفير سبل الدعم والإسناد التي تساعد في إثراء مضامين العمل التشريعي، من خلال تناول مواضيع مختلفة ومناقشتها موضوعيًا مع الخبراء والمستشارين والمختصين، عبر ورش العمل والمحاضرات والندوات والجلسات النقاشية.
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