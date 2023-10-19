رئيس الغرفة يدعو إلى وقف الاعتداء على غزة فورا بما يضمن استقرار المنطقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ناس: القطاع الخاص العربي يلعب دورا في تحويل أهداف التنمية المستدامة إلى واقع ملموس

أكد‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬العربية‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬العدوانية‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬أهالي‭ ‬غزة‭ ‬فورا‭ ‬باعتباره‭ ‬الخيار‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬وبما‭ ‬يحتم‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬والدفع‭ ‬بجهود‭ ‬العملية‭ ‬السلمية‭ ‬لإقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭.‬

وأشار‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬والمستثمرين‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الـ20‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬العربي‭ ‬يمثّل‭ ‬75‭% ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬العربي‭ ‬ويستوعب‭ ‬حوالي‭ ‬75‭% ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬العمل،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬في‭ ‬لعب‭ ‬الأدوار‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والحكومات‭ ‬العربية،‭ ‬باعتباره‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لدفع‭ ‬العمل‭ ‬والتكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬العربي‭ ‬المشترك،‭ ‬ولتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬للدول‭ ‬العربية،‭ ‬بما‭ ‬يجعلها‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬الاندماج‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي،‭ ‬وأكثر‭ ‬مرونة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬الدولية‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭: ‬‮«‬يقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬ملموس‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية،‭ ‬ولا‭ ‬يعني‭ ‬ذلك‭ ‬الدور‭ ‬فقط‭ ‬توظيف‭ ‬الشباب‭ ‬العربي‭ ‬وطالبي‭ ‬العمل،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬النهوض‭ ‬بالاقتصادات‭ ‬العربية‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬العربي‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لزيادة‭ ‬التجارة‭ ‬البينية‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬للولوج‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬ناس‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬عربية‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الدائري‭ ‬والتشاركي‭ ‬استنادا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬الرابعة‭ ‬تستهدف‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬التشريعية‭ ‬والتكنولوجية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروعات‭ ‬الربط‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬ووضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬عربية‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬معالجة‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬وتطوير‭ ‬النقل‭ ‬البري‭ ‬الطرقي‭ ‬والسككي‭ ‬والبحري،‭ ‬وتحقيق‭ ‬ربط‭ ‬شبكات‭ ‬النقل‭ ‬البري‭ ‬والبحري‭ ‬والجوي‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬باعتبارها‭ ‬شرايين‭ ‬أساسية‭ ‬لحركة‭ ‬التجارة‭ ‬والسياحة‭ ‬والاستثمار‭ ‬والعمالة‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الـ‭(‬20‭) ‬لمؤتمر‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬والمستثمرين‭ ‬العرب،‭ ‬والقمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الأولى‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬العربي،‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬عمّان‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬18‭-‬19‭ ‬اكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬العربية‭ ‬وجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬الأردن،‭ ‬البيان‭ ‬التالي‭:‬

توجّه‭ ‬المؤتمرون‭ ‬إلى‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬برسالة‭ ‬دعم‭ ‬وتضامن،‭ ‬لما‭ ‬يتعرضون‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬إبادة‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزّة‭. ‬وأعلن‭ ‬المؤتمرون‭ ‬رفضهم‭ ‬لما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الاحتلال‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬من‭ ‬حصار‭ ‬وتجويع‭ ‬واستيطان‭ ‬جائر،‭ ‬مطالبين‭ ‬بتطبيق‭ ‬القرارات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تنصّ‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬بكرامة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭.‬

ويستنكر‭ ‬المؤتمرون‭ ‬بأشد‭ ‬العبارات‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬القتل‭ ‬والقصف‭ ‬والدمار‭ ‬التي‭ ‬يمارسها‭ ‬الاحتلال‭ ‬الاسرائيلي،‭ ‬والمحاولات‭ ‬الجارية‭ ‬اليوم‭ ‬لتهجير‭ ‬مليوني‭ ‬فلسطيني‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزّة،‭ ‬بعدما‭ ‬كانوا‭ ‬قد‭ ‬فقدوا‭ ‬على‭ ‬مرّ‭ ‬العقود‭ ‬والسنوات‭ ‬الماضية‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬أراضيهم‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬العزيزة‭ ‬على‭ ‬قلوب‭ ‬العرب‭ ‬جميعا‭.‬

ونوّه‭ ‬المؤتمرون‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬العربي‭ ‬لن‭ ‬يقف‭ ‬مكتوف‭ ‬الأيدي‭ ‬تجاه‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬بحق‭ ‬ابناء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ولن‭ ‬يتردد‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬السلاح‭ ‬الاقتصادي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬عبر‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الترويج‭ ‬للصناعات‭ ‬والمنتجات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬للولوج‭ ‬الى‭ ‬الاسواق‭ ‬العربية‭ ‬والعالمية‭.‬

وأعلن‭ ‬المؤتمرون‭ ‬استعداد‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬العربي‭ ‬للعمل‭ ‬بكل‭ ‬الامكانيات‭ ‬والسبل‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وقف‭ ‬موقفا‭ ‬مشرّفا‭ ‬ورفض‭ ‬ما‭ ‬يتعرّض‭ ‬له‭ ‬المدنيون‭ ‬الأبرياء‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬وتشريد‭ ‬وتهجير‭ ‬ورفع‭ ‬المعاناة‭ ‬والظلم‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬الاشقاء‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الاسرائيلي‭.‬

ودعا‭ ‬المؤتمرون‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والغرف‭ ‬واتحادات‭ ‬الغرف‭ ‬العربية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬التمويل‭ ‬العربية‭ ‬بتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬العينية‭ ‬والمالية‭ ‬والمادية‭ ‬العاجلة‭ ‬لأهالي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

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