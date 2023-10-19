Friday, 20 October 2023 03:57 GMT

رئيس الغرفة يدعو إلى وقف الاعتداء على غزة فورا بما يضمن استقرار المنطقة

10/19/2023 7:23:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خلال مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب المنعقد في عمّان

ناس: القطاع الخاص العربي يلعب دورا في تحويل أهداف التنمية المستدامة إلى واقع ملموس

أكد‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬العربية‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬العدوانية‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬أهالي‭ ‬غزة‭ ‬فورا‭ ‬باعتباره‭ ‬الخيار‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬وبما‭ ‬يحتم‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬والدفع‭ ‬بجهود‭ ‬العملية‭ ‬السلمية‭ ‬لإقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭.‬

وأشار‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬والمستثمرين‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الـ20‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬العربي‭ ‬يمثّل‭ ‬75‭% ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬العربي‭ ‬ويستوعب‭ ‬حوالي‭ ‬75‭% ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬العمل،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬في‭ ‬لعب‭ ‬الأدوار‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والحكومات‭ ‬العربية،‭ ‬باعتباره‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لدفع‭ ‬العمل‭ ‬والتكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬العربي‭ ‬المشترك،‭ ‬ولتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬للدول‭ ‬العربية،‭ ‬بما‭ ‬يجعلها‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬الاندماج‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي،‭ ‬وأكثر‭ ‬مرونة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬الدولية‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭: ‬‮«‬يقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬ملموس‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية،‭ ‬ولا‭ ‬يعني‭ ‬ذلك‭ ‬الدور‭ ‬فقط‭ ‬توظيف‭ ‬الشباب‭ ‬العربي‭ ‬وطالبي‭ ‬العمل،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬النهوض‭ ‬بالاقتصادات‭ ‬العربية‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬العربي‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لزيادة‭ ‬التجارة‭ ‬البينية‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬للولوج‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬ناس‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬عربية‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الدائري‭ ‬والتشاركي‭ ‬استنادا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬الرابعة‭ ‬تستهدف‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬التشريعية‭ ‬والتكنولوجية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروعات‭ ‬الربط‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬ووضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬عربية‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬معالجة‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬وتطوير‭ ‬النقل‭ ‬البري‭ ‬الطرقي‭ ‬والسككي‭ ‬والبحري،‭ ‬وتحقيق‭ ‬ربط‭ ‬شبكات‭ ‬النقل‭ ‬البري‭ ‬والبحري‭ ‬والجوي‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬باعتبارها‭ ‬شرايين‭ ‬أساسية‭ ‬لحركة‭ ‬التجارة‭ ‬والسياحة‭ ‬والاستثمار‭ ‬والعمالة‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الـ‭(‬20‭) ‬لمؤتمر‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬والمستثمرين‭ ‬العرب،‭ ‬والقمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الأولى‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬العربي،‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬عمّان‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬18‭-‬19‭ ‬اكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬الغرف‭ ‬العربية‭ ‬وجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬الأردن،‭ ‬البيان‭ ‬التالي‭:‬

توجّه‭ ‬المؤتمرون‭ ‬إلى‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬برسالة‭ ‬دعم‭ ‬وتضامن،‭ ‬لما‭ ‬يتعرضون‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬إبادة‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزّة‭. ‬وأعلن‭ ‬المؤتمرون‭ ‬رفضهم‭ ‬لما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الاحتلال‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬من‭ ‬حصار‭ ‬وتجويع‭ ‬واستيطان‭ ‬جائر،‭ ‬مطالبين‭ ‬بتطبيق‭ ‬القرارات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تنصّ‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬بكرامة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭.‬

ويستنكر‭ ‬المؤتمرون‭ ‬بأشد‭ ‬العبارات‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬القتل‭ ‬والقصف‭ ‬والدمار‭ ‬التي‭ ‬يمارسها‭ ‬الاحتلال‭ ‬الاسرائيلي،‭ ‬والمحاولات‭ ‬الجارية‭ ‬اليوم‭ ‬لتهجير‭ ‬مليوني‭ ‬فلسطيني‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزّة،‭ ‬بعدما‭ ‬كانوا‭ ‬قد‭ ‬فقدوا‭ ‬على‭ ‬مرّ‭ ‬العقود‭ ‬والسنوات‭ ‬الماضية‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬أراضيهم‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬العزيزة‭ ‬على‭ ‬قلوب‭ ‬العرب‭ ‬جميعا‭.‬

ونوّه‭ ‬المؤتمرون‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬العربي‭ ‬لن‭ ‬يقف‭ ‬مكتوف‭ ‬الأيدي‭ ‬تجاه‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬بحق‭ ‬ابناء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ولن‭ ‬يتردد‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬السلاح‭ ‬الاقتصادي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬عبر‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الترويج‭ ‬للصناعات‭ ‬والمنتجات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬للولوج‭ ‬الى‭ ‬الاسواق‭ ‬العربية‭ ‬والعالمية‭.‬

وأعلن‭ ‬المؤتمرون‭ ‬استعداد‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬العربي‭ ‬للعمل‭ ‬بكل‭ ‬الامكانيات‭ ‬والسبل‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وقف‭ ‬موقفا‭ ‬مشرّفا‭ ‬ورفض‭ ‬ما‭ ‬يتعرّض‭ ‬له‭ ‬المدنيون‭ ‬الأبرياء‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬وتشريد‭ ‬وتهجير‭ ‬ورفع‭ ‬المعاناة‭ ‬والظلم‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬الاشقاء‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الاسرائيلي‭.‬

ودعا‭ ‬المؤتمرون‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والغرف‭ ‬واتحادات‭ ‬الغرف‭ ‬العربية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬التمويل‭ ‬العربية‭ ‬بتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬العينية‭ ‬والمالية‭ ‬والمادية‭ ‬العاجلة‭ ‬لأهالي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

كلمات دالة

MENAFN19102023000055011008ID1107273999

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث