وزير الإعلام يشيد بالعلاقات البحرينية الفرنسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي، وزير الإعلام، أمس إيريك جيرو تيلم، سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين.
وأشاد وزير الإعلام، خلال اللقاء، بما يجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة من علاقات تعاون ممـيزة في جميع المجالات، بما يعكس العمق التاريخي لروابط الصداقة القوية بين البلدين، والحرص المتبادل على مزيد من العمل لتحقيق المصالح المشتركة.
من جهته، أعرب سفير جمهورية فرنسا عن خالص شكره وتقديره لسعادة وزير الإعلام على الاستقبال، مؤكدًا حرص بلاده على تنمية أوجه التعاون مع مملكة البحرين.
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