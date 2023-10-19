وزير الإعلام يشيد بالعلاقات البحرينية الفرنسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بما‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الصديقة‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬تعاون‭ ‬ممـيزة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬العمق‭ ‬التاريخي‭ ‬لروابط‭ ‬الصداقة‭ ‬القوية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬والحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬لتحقيق‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬فرنسا‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسعادة‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬على‭ ‬الاستقبال،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

كلمات دالة