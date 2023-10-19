القائد العام: علاقات الصداقة بين البحرين والولايات المتحدة تشهد تقدما في مختلف المجالات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بسفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬المملكة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بعمق‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬تطوراً‭ ‬وتقدماً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وخاصة‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتنسيق‭ ‬العسكري‭ ‬والتعاون‭ ‬الدفاعي‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬مدير‭ ‬ديوان‭ ‬القيادة‭ ‬العامة،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬غانم‭ ‬إبراهيم‭ ‬الفضالة‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للعمليات،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الأمريكي‭ ‬العقيد‭ ‬كريستوفر‭ ‬فلويد‭ ‬الملحق‭ ‬العسكري‭ ‬بسفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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