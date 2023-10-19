القائد العام: علاقات الصداقة بين البحرين والولايات المتحدة تشهد تقدما في مختلف المجالات

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، ستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى مملكة البحرين، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وذلك صباح أمس.
وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، مشيداً بعمق علاقات الصداقة القائمة بين البلدين الصديقين والتي تشهد على الدوام تطوراً وتقدماً في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين، كما حضر من الجانب الأمريكي العقيد كريستوفر فلويد الملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.
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