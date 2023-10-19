جامعة الخليج العربي تشارك في دعم الحملة الوطنية لبرنامج الجينوم البحريني
التاريخ
10/19/2023 7:22:59 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شاركت جامعة الخليج العربي في دعم الحملة الوطنية لبرنامج الجينوم البحريني، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث يوجد فريق من مركز الجينوم الوطني في بهو الجامعة، وبادر أعضاء الهيئة الإدارية والطلبة البحرينيون الدراسون بكلية الطب والعلوم الطبية وكلية الدراسات العليا بإجراء الفحوصات اللازمة. وأكّد نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، الدكتور عبدالرحمن يوسف إسماعيل أنّ مشاركة جامعة الخليج العربي في دعم هذه الحملة الوطنية تأتي في إطار مساندة المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية في مملكة البحرين، إذ يعدّ برنامج الجينوم البحريني من أبرز تلك المبادرات الساعية إلى تأمين فرص حياة أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية عن طريق توفير قاعدة بيانات للحمض النووي التي من شأنها أن تسهم في اكتشاف الأمراض التي يحتمل أن يعاني منها المواطنون بشكل مبكر، وتسهم أيضا في تحسين علاجات الأمراض المختلفة في سياق استراتيجية وطنية صحية تعمل على رفع جودة الخدمات الصحية والوقائية. وأشاد الدكتور عبد الرحمن يوسف بجهود وزارة الصحة وجهود فريق مركز الجينوم الوطني في تنظيم هذه الحملة الساعية إلى جمع 50 ألف عينة جينوم بحريني بنهاية عام 2024 على مستوى محافظات البحرين، لرفع جودة الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض بأحدث الأساليب العلمية المبتكرة.
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