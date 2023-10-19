Friday, 20 October 2023 03:57 GMT

جامعة الخليج العربي تشارك في دعم الحملة الوطنية لبرنامج الجينوم البحريني

10/19/2023 7:22:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬لبرنامج‭ ‬الجينوم‭ ‬البحريني،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬حيث‭ ‬يوجد‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الجينوم‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬بهو‭ ‬الجامعة،‭ ‬وبادر‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الإدارية‭ ‬والطلبة‭ ‬البحرينيون‭ ‬الدراسون‭ ‬بكلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الطبية‭ ‬وكلية‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬بإجراء‭ ‬الفحوصات‭ ‬اللازمة‭. ‬وأكّد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬للشؤون‭ ‬الإدارية،‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬يوسف‭ ‬إسماعيل‭ ‬أنّ‭ ‬مشاركة‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مساندة‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إذ‭ ‬يعدّ‭ ‬برنامج‭ ‬الجينوم‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬تلك‭ ‬المبادرات‭ ‬الساعية‭ ‬إلى‭ ‬تأمين‭ ‬فرص‭ ‬حياة‭ ‬أفضل‭ ‬للأجيال‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬توفير‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬للحمض‭ ‬النووي‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬الأمراض‭ ‬التي‭ ‬يحتمل‭ ‬أن‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬المواطنون‭ ‬بشكل‭ ‬مبكر،‭ ‬وتسهم‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬علاجات‭ ‬الأمراض‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬استراتيجية‭ ‬وطنية‭ ‬صحية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والوقائية‭. ‬وأشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬يوسف‭ ‬بجهود‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬وجهود‭ ‬فريق‭ ‬مركز‭ ‬الجينوم‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الساعية‭ ‬إلى‭ ‬جمع‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬عينة‭ ‬جينوم‭ ‬بحريني‭ ‬بنهاية‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬محافظات‭ ‬البحرين،‭ ‬لرفع‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬بأحدث‭ ‬الأساليب‭ ‬العلمية‭ ‬المبتكرة‭.‬

كلمات دالة

MENAFN19102023000055011008ID1107273996

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث