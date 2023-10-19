التنظيم العقاري ومعهد الدراسات المصرفية والمالية ينظمان المنتدى العقاري برعاية شركة ديار المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت مؤسسة التنظيم العقاري بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية «
BIBF » تنظيم المنتدى العقاري الوطني 2024 بنسخته الثانية بدعم من شركة ديار المحرق، الذي سيُعقد في يناير 2024، وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من خطة المؤسسة في برنامج التطوير المهني المستمر ورفع مستوى الثقافة العقارية لدى المتعاملين في القطاع والمهن العقارية، واستكمالاً لجهود المعهد بتأهيل المهتمين بالمجال وسعيه لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال تقديم الدعم اللازم من المهارات والبيئة التعليمية المناسبة، والتزام شركة ديار المحرق بالمسؤولية الاجتماعية من خلال تطوير الكوادر الوطنية وتزويدها بالخبرات الازمة التي تشارك في تطوير المشاريع الكبرى في المملكة.
سيحمل المنتدى في دورته الثانية شعار «ابتكار عقاري يتخطى الحدود» الذي يسهم في تقديم حلول مبتكرة في المجال العقاري والتي ستؤثر في نحو إيجابي على التطور الاقتصادي المحلي وتعزز خبرة الكوادر الوطنية في هذا المجال، وسيقدم المنتدى مساحة ملهمة لمناقشة أحدث الأفكار والممارسات العالمية الجديدة التي تتعلق بمختلف جوانب القطاع العقاري.
وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: «بعد النجاح الذي حققه المنتدى في نسخته الأولى، يسعدنا استضافة هذا المنتدى للمرة الثانية على التوالي بالشراكة مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية « BIBF » وشركة ديار المحرق، وتركيزنا في طرح هذه المبادرات يؤكد حرصنا على استمرار تنفيذ الركيزة الثانية في الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024، والتركيز على التطوير المهني المستمر باعتباره من أهم أولوياتنا في مؤسسة التنظيم العقاري، وأن تأهيل الكوادر الوطنية سيعكس بشكل مباشر في تعزيز القطاع العقاري الذي يشكل دورًا حيويًا في اقتصاد مملكة البحرين».
ومن جانبه، قال المهندس أحمد علي العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق: «يسعدنا في شركة ديار المحرق أن نكون جزءاً من نجاح هذا المنتدى العقاري الهام، بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وأن دعمنا له للمرة الثانية على التوالي، يؤكد التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية لتعزيز تطوير القطاع العقاري وخلق مستقبل مزدهر، ويتزامن مع رؤيتنا في تقديم مستقبل مستدام للقطاع العقاري من خلال مشاريعنا السكنية الكبرى ومبادراتنا المستمرة في هذا المجال، مما يتوافق مع رؤية المملكة في تطوير الاقتصاد الوطني».
وبهذه المناسبة، قال الدكتور أحمد الشيخ الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية: «يسعدنا الاستمرار في استضافة المنتدى العقاري الرائد في معهد « BIBF » بالمشاركة مع مؤسسة التنظيم العقاري وشركة ديار المحرق، ويعتبر هذا المنتدى منصة ملهمة لتبادل المعرفة والمهارات الازمة، الذي يقع ضمن أولويات أهدافنا في تطوير الأفراد والمؤسسات داخل القطاع، وحرصنا في إثراء حلول مبتكرة تدعم الاستراتيجيات الوطنية. ونتطلع إلى أن يكون المنتدى ساحة مثمرة للخبراء والمتعاملين في القطاع العقاري لتبادل الأفكار واستكشاف التوجهات الجديدة والعمل بشكل جماعي نحو نمو وتقدم القطاع العقاري في مملكة البحرين».
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