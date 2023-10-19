التنظيم العقاري ومعهد الدراسات المصرفية والمالية ينظمان المنتدى العقاري برعاية شركة ديار المحرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)BIBF

سيحمل‭ ‬المنتدى‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الثانية‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬ابتكار‭ ‬عقاري‭ ‬يتخطى‭ ‬الحدود‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العقاري‭ ‬والتي‭ ‬ستؤثر‭ ‬في‭ ‬نحو‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬التطور‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المحلي‭ ‬وتعزز‭ ‬خبرة‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وسيقدم‭ ‬المنتدى‭ ‬مساحة‭ ‬ملهمة‭ ‬لمناقشة‭ ‬أحدث‭ ‬الأفكار‭ ‬والممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بمختلف‭ ‬جوانب‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬المنتدى‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الأولى،‭ ‬يسعدنا‭ ‬استضافة‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ ‬‮«‬ BIBF ‮»‬‭ ‬وشركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬وتركيزنا‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬يؤكد‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬تنفيذ‭ ‬الركيزة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬2021‭-‬2024،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬التطوير‭ ‬المهني‭ ‬المستمر‭ ‬باعتباره‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أولوياتنا‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري،‭ ‬وأن‭ ‬تأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬سيعكس‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬دورًا‭ ‬حيويًا‭ ‬في‭ ‬اقتصاد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬العمادي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬العقاري‭ ‬الهام،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬ومعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية،‭ ‬وأن‭ ‬دعمنا‭ ‬له‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬يؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لتعزيز‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬وخلق‭ ‬مستقبل‭ ‬مزدهر،‭ ‬ويتزامن‭ ‬مع‭ ‬رؤيتنا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مستقبل‭ ‬مستدام‭ ‬للقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاريعنا‭ ‬السكنية‭ ‬الكبرى‭ ‬ومبادراتنا‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬مما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الشيخ‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬المنتدى‭ ‬العقاري‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬‮«‬ BIBF ‮»‬‭ ‬بالمشاركة‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬وشركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬منصة‭ ‬ملهمة‭ ‬لتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والمهارات‭ ‬الازمة،‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬أهدافنا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬داخل‭ ‬القطاع،‭ ‬وحرصنا‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬تدعم‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬الوطنية‭. ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المنتدى‭ ‬ساحة‭ ‬مثمرة‭ ‬للخبراء‭ ‬والمتعاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬واستكشاف‭ ‬التوجهات‭ ‬الجديدة‭ ‬والعمل‭ ‬بشكل‭ ‬جماعي‭ ‬نحو‭ ‬نمو‭ ‬وتقدم‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

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