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شي جينبينغ يريد العمل مع مصر لإحلال الاستقرار في الشرق الأوسط

10/19/2023 7:22:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بكين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المصري‭ ‬مصطفى‭ ‬المدبولي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬بكين‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬قناة‭ ‬التلفزيون‭ ‬الصينية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬سي‭ ‬سي‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭. ‬وتأتي‭ ‬تصريحات‭ ‬شي‭ ‬في‭ ‬أوج‭ ‬نزاع‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاذي‭ ‬لمصر‭. ‬ومصر‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬أول‭ ‬بلد‭ ‬عربي‭ ‬يوقع‭ ‬اتفاق‭ ‬سلام‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬1979،‭ ‬وسيط‭ ‬تقليدي‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬والدولة‭ ‬العبرية‭. ‬

وقال‭ ‬شي‭ ‬لمصطفى‭ ‬مدبولي‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الصين‭ ‬مستعدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬وجلب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬اليقين‭ ‬والاستقرار‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‮»‬‭. ‬ورأى‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬الدولي‭ ‬والإقليمي‭ ‬يمرّ‭ ‬حاليا‭ ‬بتغيّرات‭ ‬عميقة‭ ‬ومعقّدة‭ ‬ويشهد‭ ‬العالم‭ ‬تغيّرات‭ ‬سريعة‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬قرن‮»‬‭. ‬وتقيم‭ ‬الصين‭ ‬علاقات‭ ‬جيدة‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬لكنها‭ ‬تدعم‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وتعترف‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطين‭ ‬وتتبنى‭ ‬تقليديا‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭. ‬

‭ ‬وقال‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬لمدبولي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأولوية‭ ‬المطلقة‭ ‬هي‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬لتجنب‭ ‬اتساع‭ ‬رقعة‭ ‬النزاع‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬خروجه‭ ‬عن‭ ‬السيطرة،‭ ‬وألا‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬خطيرة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحل‭ ‬الأساسي‭ ‬لتسوية‭ ‬النزاع‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وإسرائيل‭ ‬هو‭ ‬تطبيق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬إقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقلة‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬تعايش‭ ‬سلمي‭ ‬بين‭ ‬فلسطين‭ ‬وإسرائيل‮»‬‭. ‬

قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬إن‭ ‬بكين‭ ‬ترغب‭ ‬أيضا‭ ‬بالعمل‭ ‬مع‭ ‬القاهرة‭ ‬‮«‬لحماية‭ ‬الإنصاف‭ ‬الدولي‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭ ‬والعدالة‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬للبلدان‭ ‬النامية‮»‬‭. ‬منذ‭ ‬بدأت‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬أبقت‭ ‬مصر‭ ‬حدودها‭ ‬مع‭ ‬غزة‭ ‬مغلقة‭ ‬فيما‭ ‬يتدهور‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬لكن‭ ‬الرئيسين‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬والمصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬أعلنا‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬ينتظرها‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ستبدأ‭ ‬المرور‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬المجاورة‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬الخاضع‭ ‬لحصار‭ ‬منذ‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأكد‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬المصرية‭ ‬أن‭ ‬السيسي‭ ‬وبايدن‭ ‬اللذين‭ ‬تحادثا‭ ‬هاتفيا‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء،‭ ‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬‮«‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬بشكل‭ ‬مستدام‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬بايدن‭ ‬أكد‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬ذلك‭. ‬وقال‭ ‬شي‭ ‬إن‭ ‬الصين‭ ‬‮«‬تقدر‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬تهدئة‭ ‬الوضع‭ ‬وتدعم‭ ‬جهود‭ ‬مصر‭ ‬لفتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬ماو‭ ‬نينغ‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الصين‭ ‬تشعر‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬عميقة‭ ‬حيال‭ ‬عرقلة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تبني‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬مسودة‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‮»‬،‭ ‬داعية‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬القيام‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬ووقف‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬واشنطن‭ ‬استخدمت‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ (‬الفيتو‭) ‬لمنع‭ ‬تمرير‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬هدنة‭ ‬إنسانية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭. ‬

وقالت‭ ‬السفيرة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ليندا‭ ‬توماس‭ ‬غرينفيلد‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬التي‭ ‬سادها‭ ‬التوتر‭ ‬إن‭ ‬واشنطن‭ ‬تشعر‭ ‬‮«‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬لعدم‭ ‬ذكر‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬حق‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‮»‬‭ ‬عملا‭ ‬بما‭ ‬ينص‭ ‬عليه‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭. ‬وتعززت‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬ومصر‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭. ‬ويفترض‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬مصر‭ ‬عضوا‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬الاقتصادات‭ ‬الناشئة‭ ‬‮«‬بريكس‮»‬‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬

وقال‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المصري‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الصين‭ ‬تهنئ‭ ‬مصر‭ ‬بانضمامها‭ ‬إلى‭ ‬آلية‭ ‬التعاون‭ ‬لبريكس‭ ‬وواثقة‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬ستعطي‭ ‬زخما‭ ‬جديدا‭ ‬للتعاون‭ ‬داخل‭ ‬بريكس‮»‬‭. ‬نقل‭ ‬التلفزيون‭ ‬عن‭ ‬شي‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الصين‭ ‬ومصر‭ ‬بلدان‭ ‬صديقان‭ ‬يتشاركان‭ ‬الأهداف‭ ‬ذاتها‭ ‬ويثقان‭ ‬ببعضهما‭ ‬البعض‭ ‬وهما‭ ‬شريكان‭ ‬جيّدان‭ ‬يعملان‭ ‬معا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬المشترك‮»‬‭. ‬

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