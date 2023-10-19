جميلة الشنطي.. استشهاد قيادية في حماس في قصف إسرائيلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

غزة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬استشهدت‭ ‬قيادية‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬للحركة،‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬الحركة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أمس‭. ‬

وقالت‭ ‬حماس‭ ‬إن‭ ‬جميلة‭ ‬الشنطي‭ (‬64‭ ‬عاما‭) ‬استشهدت‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

أصبحت‭ ‬الشنطي‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬للحركة‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬20‭ ‬عضوا‭ ‬إثر‭ ‬انتخابات‭ ‬داخلية‭ ‬في‭ ‬2021‭. ‬

وانضمت‭ ‬امرأة‭ ‬أخرى‭ ‬هي‭ ‬فاطمة‭ ‬شراب‭ ‬إلى‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬للحركة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬بحكم‭ ‬موقعها‭ ‬رئيسة‭ ‬للحركة‭ ‬النسائية‭. ‬

واعتُبر‭ ‬انضمامها‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬إشارة‭ ‬إيجابية‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬تشي‭ ‬بانفتاح‭ ‬الحركة‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬على‭ ‬التمثيل‭ ‬النسائي‭. ‬

وللشنطي‭ ‬مسيرة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬السياسي‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬فقد‭ ‬انتخبت‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬التشريعي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2006‭.‬

ونعى‭ ‬المجلس‭ ‬التشريعي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬الشنطي‭ ‬‮«‬عضو‭ ‬المجلس‭... ‬التي‭ ‬استشهدت‭ ‬إثر‭ ‬قصف‭ ‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني‭ ‬الغاشم‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‮»‬‭. ‬

وأشاد‭ ‬البيان‭ ‬بالشنطي‭ ‬التي‭ ‬قضت‭ ‬‮«‬حياة‭ ‬حافلة‭ ‬بالعطاء‭ ‬والبذل‭ ‬والتضحية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬رفعة‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭. ‬وكان‭ ‬لها‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬والمشهود‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني‭ ‬والأكاديمي‭ ‬والسياسي‭ ‬والدعوي‭ ‬والتربوي‮»‬‭. ‬

استشهد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قياديي‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬عندما‭ ‬شن‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الحركة‭ ‬عملية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬داخل‭ ‬إسرائيل‭.‬

وأدت‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬عنيفة‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬نحو‭ ‬3785‭ ‬شخصا‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬تديره‭ ‬حماس‭.‬