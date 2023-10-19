جميلة الشنطي.. استشهاد قيادية في حماس في قصف إسرائيلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
غزة – الوكالات: استشهدت قيادية في حماس هي أول امرأة عضو في المكتب السياسي للحركة، في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، حسبما أعلنت الحركة الفلسطينية أمس.
وقالت حماس إن جميلة الشنطي (64 عاما) استشهدت مساء الأربعاء في جباليا في شمال قطاع غزة.
أصبحت الشنطي أول امرأة في المكتب السياسي للحركة الذي يضم 20 عضوا إثر انتخابات داخلية في 2021.
وانضمت امرأة أخرى هي فاطمة شراب إلى المكتب السياسي للحركة في الوقت نفسه، بحكم موقعها رئيسة للحركة النسائية.
واعتُبر انضمامها إلى مراكز القيادة في ذلك الوقت إشارة إيجابية للمجتمع الدولي، تشي بانفتاح الحركة الإسلامية على ما يبدو على التمثيل النسائي.
وللشنطي مسيرة طويلة في العمل السياسي الفلسطيني، فقد انتخبت عضوا في المجلس التشريعي في عام 2006.
ونعى المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة في بيان أمس الشنطي «عضو المجلس... التي استشهدت إثر قصف الاحتلال الصهيوني الغاشم على قطاع غزة الليلة الماضية».
وأشاد البيان بالشنطي التي قضت «حياة حافلة بالعطاء والبذل والتضحية في سبيل رفعة القضية الفلسطينية. وكان لها الدور الكبير والمشهود في العمل البرلماني والأكاديمي والسياسي والدعوي والتربوي».
استشهد عدد من قياديي حماس في قصف إسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر عندما شن عناصر من الحركة عملية غير مسبوقة داخل إسرائيل.
وأدت ضربات إسرائيلية عنيفة على غزة إلى استشهاد نحو 3785 شخصا معظمهم مدنيون، بحسب وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس.
MENAFN19102023000055011008ID1107273992
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.