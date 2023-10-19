حكم الكرة الطائرة علوية الشرخات للملحق الرياضي في ((أخبار الخليج)):طموح الحصول على الدولية هاجس مازال قائما

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) حاورها‭: ‬علي‭ ‬ميرزا الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

حاولنا‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬حوارنا‭ ‬هذا‭ ‬مع‭ ‬حكم‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الأستاذة‭ ‬علوية‭ ‬سيد‭ ‬عدنان‭ ‬الشرخات‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬طموحها‭ ‬الذي‭ ‬أدلت‭ ‬به‭ ‬للملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬سابق‭ ‬ويتعلق‭ ‬بسعيها‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الشارة‭ ‬الدولية،‭ ‬ورغم‭ ‬مرور‭ ‬وقت‭ ‬على‭ ‬تصريحها‭ ‬السابق‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬فاجأتنا‭ ‬بأنها‭ ‬لم‭ ‬تتراجع‭ ‬أو‭ ‬تفتر‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحها‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬حصول‭ ‬زميلتها‭ ‬الأخرى‭ ‬الأستاذة‭ ‬ابتسام‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬على‭ ‬الشارة‭ ‬الدولية‭ ‬قد‭ ‬ضاعف‭ ‬من‭ ‬إصرارها‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬ما‭ ‬تسعى‭ ‬إليه‭ ‬،‭ ‬هذا‭ ‬وأمور‭ ‬أخرى‭ ‬توجهنا‭ ‬إليها‭ ‬بالسؤال،‭ ‬وجاءت‭ ‬ردودها‭ ‬واقعية‭ ‬نتركها‭ ‬للقارئ‭ ‬والمتابع‭ ‬في‭ ‬السطور‭ ‬التالية‭.‬





دعم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة

} سبق‭ ‬وأن‭ ‬قلت‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لك‭ ‬بأن‭ ‬طموحك‭ ‬هو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الشارة‭ ‬الدولية‭.. ‬هل‭ ‬خف‭ ‬طموحك‭ ‬وتراجع‭ ‬أم‭ ‬هناك‭ ‬أسباب‭ ‬أخرى‭ ‬حالت‭ ‬دون‭ ‬ذلك‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تطلعي‭ ‬عليها‭ ‬القراء‭ ‬والمتابعين‭.‬

‭- ‬قالت‭ ‬نعم‭ ‬هاجس‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الشارة‭ ‬الدولية‭ ‬كان‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬هدفها‭ ‬الذي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬إليه،‭ ‬وتمني‭ ‬النفس‭ ‬أن‭ ‬تتغلب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المعوقات‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تعترضها‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬هدفها‭ ‬المشروع‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬الأستاذ‭ ‬راشد‭ ‬جابر‭ ‬الذي‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬تطورنا،‭ ‬وحضورنا‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬كحكم‭ ‬أول‭.‬

‭ ‬ ‏

تجربة‭ ‬فريدة

} لقد‭ ‬استقبلت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بطولتين‭ ‬أحدهما‭ ‬قارية‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬الآسيوية،‭ ‬والأخرى‭ ‬عالمية‭ ‬وهي‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للشباب‭ ‬تحت‭ ‬21،‭ ‬هل‭ ‬كان‭ ‬لك‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬البطولتين؟‭ ‬وما‭ ‬المكتسبات‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬إن‭ ‬كنت‭ ‬موجودة‭ ‬فيهما؟

‭- ‬اعتبرت‭ ‬الأستاذة‭ ‬علوية‭ ‬أن‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬الآسيوية‭ ‬للرجال‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيرها‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬التحكيمية،‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬وللمرة‭ ‬الأولى‭ ‬سجلت‭ ‬حضورها‭ ‬كحكم‭ ‬خط‭ ‬لفئة‭ ‬الرجال،‭ ‬ووصفت‭ ‬هذا‭ ‬التكليف‭ ‬بأنه‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬نوعها،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬فيديو‭ ‬التحدي‭ ‬‮«‬الجلنج‮»‬‭ ‬كان‭ ‬مطبقا‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬وصفتها‭ ‬بالمميزة‭ ‬جدا،

وتطرقت‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للشباب‭ ‬التي‭ ‬وضع‭ ‬الاتحاد‭ ‬فيها‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬العنصر‭ ‬النسائي‭ ‬وأوكل‭ ‬لهن‭ ‬مهمة‭ ‬حكم‭ ‬الخط‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المكتسبات‭ ‬في‭ ‬هاتين‭ ‬البطولتين‭ ‬متعددة،‭ ‬ويأتي‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬تواجدهن‭ ‬مع‭ ‬حكام‭ ‬ذوي‭ ‬تجربة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وهذا‭ ‬أتاح‭ ‬لهن‭ ‬الفرصة‭ ‬من‭ ‬أوسع‭ ‬الأبواب‭ ‬للاحتكاك‭ ‬بهم‭ ‬والتعلم‭ ‬منهم‭.‬

وقالت‭ ‬متابعة‭: ‬ويبقى‭ ‬الأهم‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ويتمثل‭ ‬في‭ ‬مضاعفة‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬النفس‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬إصدار‭ ‬القرارات‭ ‬التحكيمية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬اكتساب‭ ‬مهارات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬متطلبات‭ ‬الإذاعة‭ ‬الداخلية‭ ‬والإدارة‭ ‬والتنظيم‭.‬





قدرة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬

} ‭ ‬حصول‭ ‬زميلتكم‭ ‬الدولية‭ ‬ابتسام‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬على‭ ‬الشارة‭ ‬الدولية‭.. ‬أليس‭ ‬يشكل‭ ‬لك‭ ‬وزميلاتك‭ ‬حافزا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن؟‭ ‬ما‭ ‬تعليقك‭ ‬على‭ ‬ذلك؟

‭- ‬أكدت‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬فإن‭ ‬حصول‭ ‬زميلتهن‭ ‬الأستاذة‭ ‬ابتسام‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬على‭ ‬الشارة‭ ‬الدولية‭ ‬يشكل‭ ‬ذلك‭ ‬حافزا‭ ‬كبير‭ ‬جداً‭ ‬لها‭ ‬ولزميلاتها،‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬زميلتها‭ ‬الدولية‭ ‬ابتسام‭ ‬مؤشر‭ ‬مؤداه‭ ‬قدرة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬القمة‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬أتيحت‭ ‬لها‭ ‬الفرصة،‭ ‬وتوفرت‭ ‬لها‭ ‬الظروف‭ ‬والدعم‭ ‬المناسبين،‭ ‬متمنية‭ ‬لها‭ ‬ولكل‭ ‬زميلاتها‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬التألق‭ ‬والتقدم‭.‬





الحكم‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬الأصعب

} هناك‭ ‬مهمات‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحكيم،‭ ‬التحكيم‭ ‬ومراقب‭ ‬الخط،‭ ‬والحكم‭ ‬الثاني‭ ‬والمسجل‭.. ‬أيهم‭ ‬أحب‭ ‬إلى‭ ‬نفسك؟‭ ‬ولماذا؟‭ ‬وأيهم‭ ‬أصعب‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظرك؟‭ ‬ولماذا؟

‭- ‬أفادت‭ ‬بأنها‭ ‬تبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعها،‭ ‬وتضاعف‭ ‬من‭ ‬مجهودها‭ ‬وعطائها‭ ‬كي‭ ‬يتسنى‭ ‬لها‭ ‬تأدية‭ ‬أي‭ ‬مهمة‭ ‬تحكيمية‭ ‬تسدى‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬أحسن‭ ‬وجه‭ ‬سواء‭ ‬تعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالحكم‭ ‬الأول‭ ‬أو‭ ‬الثاني‭ ‬أو‭ ‬مراقب‭ ‬الخط‭ ‬أو‭ ‬حكم‭ ‬طاولة‭ ‬‮«‬مسجل‮»‬‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬مهمة‭ ‬الحكم‭ ‬الأول‭ ‬تبقى‭ ‬هي‭ ‬الأصعب‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬يمكن‭ ‬استثمار‭ ‬الفرصة‭ ‬لتحقيق‭ ‬التطور‭ ‬والتميز‭ ‬فضلا‭ ‬أنها‭ ‬أي‭ ‬مهمة‭ ‬الحكم‭ ‬الأول‭ ‬تتضمن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المسؤوليات‭ ‬فيما‭ ‬بتعلق‭ ‬باتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬التحكيمية‭ ‬المصيرية‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬وصفها‭.‬





متابعة‭ ‬بسيطة

} هل‭ ‬تتابعين‭ ‬ما‭ ‬يكتب‭ ‬ويتداول‭ ‬بشأن‭ ‬نشاط‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭.. ‬وما‭ ‬الذي‭ ‬يلفت‭ ‬نظرك‭ ‬فيما‭ ‬يكتب؟‭ ‬وما‭ ‬السبب؟

‭- ‬قالت‭ ‬الأستاذة‭ ‬علوية‭ ‬إنها‭ ‬نوعا‭ ‬ما‭ ‬تتابع‭ ‬وبشكل‭ ‬بسيط‭ ‬الأخبار‭ ‬وما‭ ‬يكتب‭ ‬عن‭ ‬نشاط‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المحلي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تصفح‭ ‬حساب‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬الانستغرام‭.‬