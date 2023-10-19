حكم الكرة الطائرة علوية الشرخات للملحق الرياضي في ((أخبار الخليج)):طموح الحصول على الدولية هاجس مازال قائما

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حاورها: علي ميرزا الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
حاولنا الدخول في حوارنا هذا مع حكم الكرة الطائرة الأستاذة علوية سيد عدنان الشرخات من باب طموحها الذي أدلت به للملحق الرياضي في تصريح سابق ويتعلق بسعيها للحصول على الشارة الدولية، ورغم مرور وقت على تصريحها السابق إلا أنها فاجأتنا بأنها لم تتراجع أو تفتر عن تحقيق طموحها خاصة وأن حصول زميلتها الأخرى الأستاذة ابتسام عبد الوهاب على الشارة الدولية قد ضاعف من إصرارها على بذل كل الجهود من أجل تحقيق ما تسعى إليه ، هذا وأمور أخرى توجهنا إليها بالسؤال، وجاءت ردودها واقعية نتركها للقارئ والمتابع في السطور التالية.
دعم رئيس اللجنة
} سبق وأن قلت لنا في تصريح لك بأن طموحك هو الحصول على الشارة الدولية.. هل خف طموحك وتراجع أم هناك أسباب أخرى حالت دون ذلك يمكن أن تطلعي عليها القراء والمتابعين.
- قالت نعم هاجس الحصول على الشارة الدولية كان ولا يزال هدفها الذي تسعى إلى الوصول إليه، وتمني النفس أن تتغلب على كل المعوقات والتحديات التي تعترضها للوصول إلى تحقيق هدفها المشروع بدعم من اتحاد اللعبة وعلى وجه التحديد الأستاذ راشد جابر الذي دائما ما يحرص على تطورنا، وحضورنا في المباريات كحكم أول.
تجربة فريدة
} لقد استقبلت مملكة البحرين خلال الفترة الأخيرة بطولتين أحدهما قارية ممثلة في بطولة الأندية الآسيوية، والأخرى عالمية وهي بطولة كأس العالم للشباب تحت 21، هل كان لك دور في البطولتين؟ وما المكتسبات التي حصلت عليها إن كنت موجودة فيهما؟
- اعتبرت الأستاذة علوية أن مشاركتها في بطولة الأندية الآسيوية للرجال نقلة نوعية بحسب تعبيرها في مسيرتها التحكيمية، إذ إنها وللمرة الأولى سجلت حضورها كحكم خط لفئة الرجال، ووصفت هذا التكليف بأنه تجربة فريدة جدا من نوعها، على اعتبار أن نظام فيديو التحدي «الجلنج» كان مطبقا في البطولة التي وصفتها بالمميزة جدا،
وتطرقت للحديث عن بطولة العالم للشباب التي وضع الاتحاد فيها الثقة في العنصر النسائي وأوكل لهن مهمة حكم الخط.
ولفتت إلى أن المكتسبات في هاتين البطولتين متعددة، ويأتي في مقدمتها تواجدهن مع حكام ذوي تجربة من مختلف أنحاء العالم، وهذا أتاح لهن الفرصة من أوسع الأبواب للاحتكاك بهم والتعلم منهم.
وقالت متابعة: ويبقى الأهم في ذلك ويتمثل في مضاعفة الثقة في النفس على مستوى إصدار القرارات التحكيمية، فضلا عن اكتساب مهارات جديدة في مجال متطلبات الإذاعة الداخلية والإدارة والتنظيم.
قدرة المرأة البحرينية
} حصول زميلتكم الدولية ابتسام عبد الوهاب على الشارة الدولية.. أليس يشكل لك وزميلاتك حافزا في هذا الشأن؟ ما تعليقك على ذلك؟
- أكدت أنه من دون شك فإن حصول زميلتهن الأستاذة ابتسام عبد الوهاب على الشارة الدولية يشكل ذلك حافزا كبير جداً لها ولزميلاتها، وما حققته زميلتها الدولية ابتسام مؤشر مؤداه قدرة المرأة البحرينية على الوصول إلى القمة متى ما أتيحت لها الفرصة، وتوفرت لها الظروف والدعم المناسبين، متمنية لها ولكل زميلاتها كل التوفيق والمزيد من التألق والتقدم.
الحكم الأول هو الأصعب
} هناك مهمات متعددة في مجال التحكيم، التحكيم ومراقب الخط، والحكم الثاني والمسجل.. أيهم أحب إلى نفسك؟ ولماذا؟ وأيهم أصعب من وجهة نظرك؟ ولماذا؟
- أفادت بأنها تبذل كل ما في وسعها، وتضاعف من مجهودها وعطائها كي يتسنى لها تأدية أي مهمة تحكيمية تسدى لها على أحسن وجه سواء تعلق الأمر بالحكم الأول أو الثاني أو مراقب الخط أو حكم طاولة «مسجل» لافتة إلى مهمة الحكم الأول تبقى هي الأصعب رغم أنه من خلالها يمكن استثمار الفرصة لتحقيق التطور والتميز فضلا أنها أي مهمة الحكم الأول تتضمن الكثير من المسؤوليات فيما بتعلق باتخاذ القرارات التحكيمية المصيرية على حد وصفها.
متابعة بسيطة
} هل تتابعين ما يكتب ويتداول بشأن نشاط الكرة الطائرة.. وما الذي يلفت نظرك فيما يكتب؟ وما السبب؟
- قالت الأستاذة علوية إنها نوعا ما تتابع وبشكل بسيط الأخبار وما يكتب عن نشاط الكرة الطائرة المحلي عن طريق تصفح حساب الاتحاد على الانستغرام.
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