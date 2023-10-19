كأس السوبر المصري على أرض مملكة البحرينالأهلي والزمالك.. قمة متجددة.. وسط جماهير متعطشة

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- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
يترقب الشارع الرياضي في مملكة البحرين الحدث المهم والكبير الذي تحتضنه صالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى اليوم الجمعة هو استضافة المباراة النهائية لكأس السوبر المصري لكرة السلة التي تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساءً.
صراع خارج الجمهورية
ويقام النهائي المصري لأول مرة خارج مصر، ومن ثم سيكون له أثر إيجابي على الفريقين وجماهيرهما، وسيسعى كل فريق إلى تسجيل اسمه بطلا للسوبر الذي يقام في مملكة البحرين، وتأتي الاستضافة لتعزز مكانة المملكة لتصبح وجهة رياضة عالمية.
جماهير مصرية متعطشة
ومن المؤكد أن هذا الحدث الرياضي سيشهد حضوراً جماهيرياً غفيراً من الجماهير البحرينية والمصرية المقيمة في مملكة البحرين، التي هي متعطشة لمواجهة من هذا النوع يكون فيها الأهلي والزمالك الناديين الأكثر شعبية وجماهيرية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبلا شك سيكون هذا النهائي محط اهتمام ومتابعة محبي كرة السلة في منطقة الخليج والعالم العربي وسيصل إلى افريقيا أيضا كون هذا الديربي يعد الأقوى في القارة.
الوصول والتدريبات
وصلت بعثة نادي الزمالك إلى مملكة البحرين يوم الثلاثاء الماضي، فيما وصلت بعثة النادي الأهلي يوم الأربعاء، وخاض الفريقان عدة تدريبات على صالة المباراة استعداداً للقمة المرتقبة، وقد خاض الزمالك حصصا تدريبية أكثر لوصوله قبل 24 ساعة من وصول غريمه الأهلي.
تشكيلة الفريقين
ويقود النادي الأهلي المدرب الاسباني جولبي أوغستون وتضم البعثة 13 لاعبا هم: مصطفى محمد أحمد، محمد محمود أبو النصر، أحمد محمد مهيب، سيف الدين سمير، إيهاب محمد أمين، عمرو شريف محمد، عمر طارق محمد، عمرو علاء الدين، عمر محمد أنور، مروان محمد حسن، مؤمن طارق خيري، يوسف أسامة أحمد والمحترف الأمريكي مارك ستيفن.
وفي الجانب الآخر يقود نادي الزمالك المدرب المصري القدير أحمد مرعي وتضم البعثة 15 لاعباً هم: أحمد محمد محمود، خالد عبدالناصر، أدهم العيدة، معز أيمن، عمر هاشم، أحمد محمد أنور، علي مصطفى حجازي، أحمد ياسر عبدالرحيم، علي أحدم عمر، زياد أيمن محمد، وليد أحمد عبدالجواد والمحترف الأمريكي أوفينتون أنتوني مايو.
المؤتمر الصحفي
وعقد مؤتمر صحفي للفريقين يوم أمس في قاعة المؤتمرات والاجتماعات بصالة خليفة الرياضية، وقد مثل النادي الأهلي مدرب الأهلي الاسباني جولبي أوغستون بالإضافة إلى قائد الفريق سيف سمير، فيما مثل نادي الزمالك المدرب المصري أحمد مرعي وقائد الفريق عمر هشام.
وقال مدرب الأهلي أوغستون إن المباراة ستكون قوية ومتكافئة واللاعبين يعرفون بعضهم البعض جيداً، وأضاف: أنا سعيد باللعب في مملكة البحرين وهي تجربة جديدة بالنسبة إلينا، ونحن مستعدون للمواجهة وقد استفدنا من الكثير من البطولات الأخيرة التي لعبناها وهي بطولة القارات في سنغافورة والبطولة العربية في قطر، وأكد أن الحظوظ متساوية والفريق الأكثر تركيزا في الملعب والأقل أخطاء سيفوز بكأس السوبر.
من جهته أبدى كابتن الأهلي سيف سمير سعادته باللعب في البحرين أمام جماهير غفيرة، مؤكداً ان الفريق لم يلعب منذ فترة طويلة في صالة مكتظة بالجماهير بسبب السماح بدخول أعداد محدودة من الجماهير في مصر، وتابع: هذه تجربة رائعة بأن نلعب نهائيا محليا في دولة عربية، وبين أن الديربي بين الأهلي والزمالك لا يخضع لحسابات والمباراة صعبة على الفريقين.
وفي الطرف الآخر قال مدرب الزمالك أحمد مرعي إن الأهم أن يثبت الفريق مدى التطور الذي وصل إليه وأن يسير في طريق البناء الصحيح الذي يعيد الزمالك إلى منصات التتويج، وأضاف: هناك عناصر جديدة من اللاعبين نأمل أن تقدم الإضافة، ونأمل أن يكون التجانس موجودا بصورة جيدة لكي تخدم الاستراتيجية الدفاعية والهجومية للفريق ككل، وأكد أن المباراة مهمة للفريقين في بداية الموسم، وقد جهزنا الفريق جيداً بعد خوض البطولة الدولية بالدوحة.
أما كابتن فريق الزمالك عمر هشام فقد أكد أن الفريق في طور البناء ومعدل الأعمار جيد، وأن الخطة الموضوعة هي أن يعود الزمالك إلى منصات التتويج مستقبلاً، وبين أن التوقع للفائز صعب في ظل الندية المستمرة في لقاءات الفريقين، وأضاف: نتيجة المباراة لن تغير من أهدافنا وطموحنا، وسنقاتل في جميع بطولات الموسم.
ألقاب الأهلي والزمالك
بالنظر إلى إنجازات الفريقين على المستويين المحلي والخارجي نجد أن النادي الأهلي حقق بطولة الدوري 16 مرة وكأس مصر 11 مرة وحقق بطولة كأس افريقيا 3 مرات وحقق بطولة الأندية العربية مرة واحدة، في المقابل حقق نادي الزمالك بطولة الدوري 15 مرة وكأس مصر 12 مرة وحقق بطولة كأس افريقيا مرة واحدة.
فيصل بورسلي
أكد اسطورة كرة السلة الكويتية الكابتن القدير فيصل بورسلي لـ«أخبار الخليج الرياضي» أن استضافة مملكة البحرين حدثا رياضيا من هذا النوع يحسب للمملكة لما للفريقين من تاريخ كبير وعراقة وشعبية في القارة الإفريقية والوطن العربي، وأضاف: الفريقان يضمان أسماء لامعة من اللاعبين ووجودهم في الملعب يعد فرصة للجماهير البحرينية والمصرية للحضور والاستمتاع بمباراة فنية وحماسية، وبين أن القيادة الرياضية في مملكة البحرين تعمل بشكل رائع من أجل الارتقاء بالرياضة وبمكانة المملكة عربيا وعالميا، وتابع: لا شك أن نهائي السوبر المصري سيشهد اهتماما إعلاميا من الكثير من وسائل الإعلام العربية.
وأوضح فيصل بورسلي أن التوقع في مثل هذه المواجهات صعب جداً نظراً إلى التكافؤ بين الفريقين ومعرفة كل فريق بنقاط القوة والضعف لدى الآخر.
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