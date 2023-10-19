كأس السوبر المصري على أرض مملكة البحرينالأهلي والزمالك.. قمة متجددة.. وسط جماهير متعطشة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00





يترقب‭ ‬الشارع‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الحدث‭ ‬المهم‭ ‬والكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬هو‭ ‬استضافة‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لكأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الأهلي‭ ‬والزمالك‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً‭.‬





صراع‭ ‬خارج‭ ‬الجمهورية

ويقام‭ ‬النهائي‭ ‬المصري‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬خارج‭ ‬مصر،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬الفريقين‭ ‬وجماهيرهما،‭ ‬وسيسعى‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬اسمه‭ ‬بطلا‭ ‬للسوبر‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتأتي‭ ‬الاستضافة‭ ‬لتعزز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬لتصبح‭ ‬وجهة‭ ‬رياضة‭ ‬عالمية‭.‬





جماهير‭ ‬مصرية‭ ‬متعطشة‭ ‬

ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬سيشهد‭ ‬حضوراً‭ ‬جماهيرياً‭ ‬غفيراً‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬والمصرية‭ ‬المقيمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬متعطشة‭ ‬لمواجهة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬يكون‭ ‬فيها‭ ‬الأهلي‭ ‬والزمالك‭ ‬الناديين‭ ‬الأكثر‭ ‬شعبية‭ ‬وجماهيرية‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وبلا‭ ‬شك‭ ‬سيكون‭ ‬هذا‭ ‬النهائي‭ ‬محط‭ ‬اهتمام‭ ‬ومتابعة‭ ‬محبي‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬والعالم‭ ‬العربي‭ ‬وسيصل‭ ‬إلى‭ ‬افريقيا‭ ‬أيضا‭ ‬كون‭ ‬هذا‭ ‬الديربي‭ ‬يعد‭ ‬الأقوى‭ ‬في‭ ‬القارة‭.‬





الوصول‭ ‬والتدريبات

وصلت‭ ‬بعثة‭ ‬نادي‭ ‬الزمالك‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬فيما‭ ‬وصلت‭ ‬بعثة‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وخاض‭ ‬الفريقان‭ ‬عدة‭ ‬تدريبات‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬المباراة‭ ‬استعداداً‭ ‬للقمة‭ ‬المرتقبة،‭ ‬وقد‭ ‬خاض‭ ‬الزمالك‭ ‬حصصا‭ ‬تدريبية‭ ‬أكثر‭ ‬لوصوله‭ ‬قبل‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬وصول‭ ‬غريمه‭ ‬الأهلي‭.‬





تشكيلة‭ ‬الفريقين

ويقود‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬المدرب‭ ‬الاسباني‭ ‬جولبي‭ ‬أوغستون‭ ‬وتضم‭ ‬البعثة‭ ‬13‭ ‬لاعبا‭ ‬هم‭: ‬مصطفى‭ ‬محمد‭ ‬أحمد،‭ ‬محمد‭ ‬محمود‭ ‬أبو‭ ‬النصر،‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬مهيب،‭ ‬سيف‭ ‬الدين‭ ‬سمير،‭ ‬إيهاب‭ ‬محمد‭ ‬أمين،‭ ‬عمرو‭ ‬شريف‭ ‬محمد،‭ ‬عمر‭ ‬طارق‭ ‬محمد،‭ ‬عمرو‭ ‬علاء‭ ‬الدين،‭ ‬عمر‭ ‬محمد‭ ‬أنور،‭ ‬مروان‭ ‬محمد‭ ‬حسن،‭ ‬مؤمن‭ ‬طارق‭ ‬خيري،‭ ‬يوسف‭ ‬أسامة‭ ‬أحمد‭ ‬والمحترف‭ ‬الأمريكي‭ ‬مارك‭ ‬ستيفن‭.‬

وفي‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬يقود‭ ‬نادي‭ ‬الزمالك‭ ‬المدرب‭ ‬المصري‭ ‬القدير‭ ‬أحمد‭ ‬مرعي‭ ‬وتضم‭ ‬البعثة‭ ‬15‭ ‬لاعباً‭ ‬هم‭: ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬محمود،‭ ‬خالد‭ ‬عبدالناصر،‭ ‬أدهم‭ ‬العيدة،‭ ‬معز‭ ‬أيمن،‭ ‬عمر‭ ‬هاشم،‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬أنور،‭ ‬علي‭ ‬مصطفى‭ ‬حجازي،‭ ‬أحمد‭ ‬ياسر‭ ‬عبدالرحيم،‭ ‬علي‭ ‬أحدم‭ ‬عمر،‭ ‬زياد‭ ‬أيمن‭ ‬محمد،‭ ‬وليد‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالجواد‭ ‬والمحترف‭ ‬الأمريكي‭ ‬أوفينتون‭ ‬أنتوني‭ ‬مايو‭.‬





المؤتمر‭ ‬الصحفي

وعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬للفريقين‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والاجتماعات‭ ‬بصالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬وقد‭ ‬مثل‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬الاسباني‭ ‬جولبي‭ ‬أوغستون‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬سيف‭ ‬سمير،‭ ‬فيما‭ ‬مثل‭ ‬نادي‭ ‬الزمالك‭ ‬المدرب‭ ‬المصري‭ ‬أحمد‭ ‬مرعي‭ ‬وقائد‭ ‬الفريق‭ ‬عمر‭ ‬هشام‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬أوغستون‭ ‬إن‭ ‬المباراة‭ ‬ستكون‭ ‬قوية‭ ‬ومتكافئة‭ ‬واللاعبين‭ ‬يعرفون‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض‭ ‬جيداً،‭ ‬وأضاف‭: ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬باللعب‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وهي‭ ‬تجربة‭ ‬جديدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا،‭ ‬ونحن‭ ‬مستعدون‭ ‬للمواجهة‭ ‬وقد‭ ‬استفدنا‭ ‬من‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬لعبناها‭ ‬وهي‭ ‬بطولة‭ ‬القارات‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬والبطولة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬الحظوظ‭ ‬متساوية‭ ‬والفريق‭ ‬الأكثر‭ ‬تركيزا‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬والأقل‭ ‬أخطاء‭ ‬سيفوز‭ ‬بكأس‭ ‬السوبر‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أبدى‭ ‬كابتن‭ ‬الأهلي‭ ‬سيف‭ ‬سمير‭ ‬سعادته‭ ‬باللعب‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أمام‭ ‬جماهير‭ ‬غفيرة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ان‭ ‬الفريق‭ ‬لم‭ ‬يلعب‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬مكتظة‭ ‬بالجماهير‭ ‬بسبب‭ ‬السماح‭ ‬بدخول‭ ‬أعداد‭ ‬محدودة‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬وتابع‭: ‬هذه‭ ‬تجربة‭ ‬رائعة‭ ‬بأن‭ ‬نلعب‭ ‬نهائيا‭ ‬محليا‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬عربية،‭ ‬وبين‭ ‬أن‭ ‬الديربي‭ ‬بين‭ ‬الأهلي‭ ‬والزمالك‭ ‬لا‭ ‬يخضع‭ ‬لحسابات‭ ‬والمباراة‭ ‬صعبة‭ ‬على‭ ‬الفريقين‭.‬

وفي‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬قال‭ ‬مدرب‭ ‬الزمالك‭ ‬أحمد‭ ‬مرعي‭ ‬إن‭ ‬الأهم‭ ‬أن‭ ‬يثبت‭ ‬الفريق‭ ‬مدى‭ ‬التطور‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬وأن‭ ‬يسير‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬البناء‭ ‬الصحيح‭ ‬الذي‭ ‬يعيد‭ ‬الزمالك‭ ‬إلى‭ ‬منصات‭ ‬التتويج،‭ ‬وأضاف‭: ‬هناك‭ ‬عناصر‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬الإضافة،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬التجانس‭ ‬موجودا‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬لكي‭ ‬تخدم‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الدفاعية‭ ‬والهجومية‭ ‬للفريق‭ ‬ككل،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬مهمة‭ ‬للفريقين‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم،‭ ‬وقد‭ ‬جهزنا‭ ‬الفريق‭ ‬جيداً‭ ‬بعد‭ ‬خوض‭ ‬البطولة‭ ‬الدولية‭ ‬بالدوحة‭.‬

أما‭ ‬كابتن‭ ‬فريق‭ ‬الزمالك‭ ‬عمر‭ ‬هشام‭ ‬فقد‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬البناء‭ ‬ومعدل‭ ‬الأعمار‭ ‬جيد،‭ ‬وأن‭ ‬الخطة‭ ‬الموضوعة‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬الزمالك‭ ‬إلى‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬مستقبلاً،‭ ‬وبين‭ ‬أن‭ ‬التوقع‭ ‬للفائز‭ ‬صعب‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الندية‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬لقاءات‭ ‬الفريقين،‭ ‬وأضاف‭: ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬لن‭ ‬تغير‭ ‬من‭ ‬أهدافنا‭ ‬وطموحنا،‭ ‬وسنقاتل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬بطولات‭ ‬الموسم‭.‬





ألقاب‭ ‬الأهلي‭ ‬والزمالك

بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬إنجازات‭ ‬الفريقين‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والخارجي‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬حقق‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬16‭ ‬مرة‭ ‬وكأس‭ ‬مصر‭ ‬11‭ ‬مرة‭ ‬وحقق‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬افريقيا‭ ‬3‭ ‬مرات‭ ‬وحقق‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬العربية‭ ‬مرة‭ ‬واحدة،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬حقق‭ ‬نادي‭ ‬الزمالك‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬15‭ ‬مرة‭ ‬وكأس‭ ‬مصر‭ ‬12‭ ‬مرة‭ ‬وحقق‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬افريقيا‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭.‬





فيصل‭ ‬بورسلي

أكد‭ ‬اسطورة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الكويتية‭ ‬الكابتن‭ ‬القدير‭ ‬فيصل‭ ‬بورسلي‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حدثا‭ ‬رياضيا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬يحسب‭ ‬للمملكة‭ ‬لما‭ ‬للفريقين‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬كبير‭ ‬وعراقة‭ ‬وشعبية‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الإفريقية‭ ‬والوطن‭ ‬العربي،‭ ‬وأضاف‭: ‬الفريقان‭ ‬يضمان‭ ‬أسماء‭ ‬لامعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬ووجودهم‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬يعد‭ ‬فرصة‭ ‬للجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬والمصرية‭ ‬للحضور‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بمباراة‭ ‬فنية‭ ‬وحماسية،‭ ‬وبين‭ ‬أن‭ ‬القيادة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬رائع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالرياضة‭ ‬وبمكانة‭ ‬المملكة‭ ‬عربيا‭ ‬وعالميا،‭ ‬وتابع‭: ‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬نهائي‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬سيشهد‭ ‬اهتماما‭ ‬إعلاميا‭ ‬من‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬العربية‭.‬

وأوضح‭ ‬فيصل‭ ‬بورسلي‭ ‬أن‭ ‬التوقع‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المواجهات‭ ‬صعب‭ ‬جداً‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬التكافؤ‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬ومعرفة‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬بنقاط‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬لدى‭ ‬الآخر‭.‬