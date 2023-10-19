أمير الأفضل والهداف.. وموستي نجم الثلاثيات

أمير الأفضل والهداف.. وموستي نجم الثلاثيات
التاريخ
10/19/2023 7:22:40 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
خصص اتحاد السلة البحريني ثلاث جوائز فردية في نهائي كأس السوبر، وقد حصد نجوم المنامة جميعها، حيث حصد العملاق محمد أمير نجم نادي المنامة جائزتين بحصوله على أفضل لاعب وهداف المواجهة، فيما حصل زميله مصطفى حسين على جائز أفضل مسجل للثلاثيات.
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