أمير الأفضل والهداف.. وموستي نجم الثلاثيات

خصص‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬البحريني‭ ‬ثلاث‭ ‬جوائز‭ ‬فردية‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬السوبر،‭ ‬وقد‭ ‬حصد‭ ‬نجوم‭ ‬المنامة‭ ‬جميعها،‭ ‬حيث‭ ‬حصد‭ ‬العملاق‭ ‬محمد‭ ‬أمير‭ ‬نجم‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬جائزتين‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬وهداف‭ ‬المواجهة،‭ ‬فيما‭ ‬حصل‭ ‬زميله‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ ‬على‭ ‬جائز‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬للثلاثيات‭.‬

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