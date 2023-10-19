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في أمسية جماهيرية.. حقق لقبا جديدا بالشعار الجديدالمنامة بطل السوبر لكأس المغفور له ((محمد بن عبدالرحمن))

10/19/2023 7:22:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00


تصوير‭ - ‬محمود‭ ‬بابا‭ ‬ومحمد‭ ‬سرحان‭ ‬ومحمد‭ ‬عبدالله


واصل‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬زعيم‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬حصد‭ ‬البطولات‭ ‬بتتويجه‭ ‬ببطولة‭ ‬السوبر‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬‮«‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬المحرق‭ ‬بنتيجة‭ ‬84‭/‬67‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وتوج‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬بكأس‭ ‬البطولة‭ ‬وقلد‭ ‬اللاعبين‭ ‬الميداليات‭ ‬الذهبية،‭ ‬وقد‭ ‬رفع‭ ‬الكأس‭ ‬أحمد‭ ‬سلمان‭ ‬رمضان‭ ‬الغائب‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬بسبب‭ ‬عقوبة‭ ‬الإيقاف،‭ ‬ثم‭ ‬سلم‭ ‬الكأس‭ ‬إلى‭ ‬كابتن‭ ‬الفريق‭ ‬حسن‭ ‬نوروز،‭ ‬فيما‭ ‬حصل‭ ‬لاعبو‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬الميداليات‭ ‬الفضية‭.‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬حضور‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬مجدي‭ ‬أبو‭ ‬فريخة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لحضور‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬بين‭ ‬الأهلي‭ ‬والزمالك‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬هذا‭ ‬المساء،‭ ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬ورئيس‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬يوسف‭ ‬زمان‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭.‬

وتفوق‭ ‬مجدداً‭ ‬اليوناني‭ ‬لينوس‭ ‬غافريال‭ ‬مدرب‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬مدرب‭ ‬المحرق،‭ ‬حيث‭ ‬هزمه‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بعد‭ ‬حسم‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الفائت‭.‬

وسيطر‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬فترات‭ ‬اللقاء‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬متقدما‭ ‬بنتيجة‭ ‬21‭/‬17،‭ ‬وعزز‭ ‬تفوقه‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬42‭/‬35،‭ ‬وشهد‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬انتفاضة‭ ‬وعودة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬وأستطاع‭ ‬أن‭ ‬يتقدم‭ ‬53‭/‬50‭ ‬وانهى‭ ‬الفترة‭ ‬متقدما‭ ‬بنتيجة‭ ‬58‭/‬57،‭ ‬واستمرت‭ ‬الإثارة‭ ‬حتى‭ ‬منتصف‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفرض‭ ‬المنامة‭ ‬سيطرته‭ ‬ويتراجع‭ ‬المحرق‭ ‬وينهار‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬لتنتهي‭ ‬المباراة‭ ‬بفوز‭ ‬المنامة‭ ‬بنتيجة‭ ‬84‭/‬67‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬21/17‭)‬،‭ (‬21/18‭)‬،‭ (‬15/23‭)‬،‭ (‬27/9‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬المنامة‭ ‬الأمريكي‭ ‬ترافيين‭ ‬بتسجيله‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬أمير‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬والأمريكي‭ ‬سير‭ ‬دومنيك‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬ومصطفى‭ ‬حسين‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬وعلي‭ ‬حسين‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬ويلكرسون‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬وبدر‭ ‬عبدالله‭ ‬جاسم‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬والأمريكي‭ ‬جوليو‭ ‬سكولز‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬ومحمد‭ ‬ناصر‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬وباقر‭ ‬عيسى‭ ‬5‭ ‬نقاط‭.‬

أدار‭ ‬اللقاء‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬يونس‭ ‬جناحي‭ ‬وعادل‭ ‬غلوم‭ ‬وعبدالرضا‭ ‬عبدالحسين‭.‬

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