في أمسية جماهيرية.. حقق لقبا جديدا بالشعار الجديدالمنامة بطل السوبر لكأس المغفور له ((محمد بن عبدالرحمن))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تصوير - محمود بابا ومحمد سرحان ومحمد عبدالله
واصل فريق المنامة زعيم كرة السلة البحرينية حصد البطولات بتتويجه ببطولة السوبر على كأس المغفور له «الشيخ محمد بن عبدالرحمن»، وذلك بعد فوزه على منافسه المحرق بنتيجة 84/67 في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم أمس على صالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى في انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.
وتوج سمو الشيخ عيسى بن علي وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية فريق المنامة بكأس البطولة وقلد اللاعبين الميداليات الذهبية، وقد رفع الكأس أحمد سلمان رمضان الغائب عن المباراة بسبب عقوبة الإيقاف، ثم سلم الكأس إلى كابتن الفريق حسن نوروز، فيما حصل لاعبو المحرق على الميداليات الفضية.
وشهدت المباراة النهائية حضور رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة مجدي أبو فريخة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة الموجودين في مملكة البحرين لحضور كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك الذي يقام هذا المساء، كما حضر عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد السلة البحرينية ورئيس نادي المنامة يوسف زمان وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي المحرق.
وتفوق مجدداً اليوناني لينوس غافريال مدرب المنامة على المدرب الوطني أحمد جان مدرب المحرق، حيث هزمه في النهائي الثاني على التوالي بعد حسم بطولة الدوري في الموسم الفائت.
وسيطر المنامة على معظم فترات اللقاء حيث أنهى الربع الأول متقدما بنتيجة 21/17، وعزز تفوقه في نهاية الربع الثاني 42/35، وشهد الربع الثالث انتفاضة وعودة قوية من المحرق وأستطاع أن يتقدم 53/50 وانهى الفترة متقدما بنتيجة 58/57، واستمرت الإثارة حتى منتصف الربع الأخير قبل أن يفرض المنامة سيطرته ويتراجع المحرق وينهار في الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز المنامة بنتيجة 84/67.
وجاءت نتائج الفترات: (21/17)، (21/18)، (15/23)، (27/9)، وبرز من المنامة الأمريكي ترافيين بتسجيله 27 نقطة ومحمد أمير 24 نقطة والأمريكي سير دومنيك 15 نقطة ومصطفى حسين 8 نقاط وعلي حسين 7 نقاط، فيما كان أفضل المسجلين من المحرق الأمريكي تايلور ويلكرسون 31 نقطة وبدر عبدالله جاسم 12 نقطة والأمريكي جوليو سكولز 10 نقاط ومحمد ناصر 7 نقاط وباقر عيسى 5 نقاط.
أدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من يونس جناحي وعادل غلوم وعبدالرضا عبدالحسين.
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