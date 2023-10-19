انسحاب ألكاراس بسبب الإصابة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬المصنف‭ ‬ثانيا‭ ‬عالميا‭ ‬الأربعاء‭ ‬انسحابه‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬بازل‭ ‬السويسرية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ (‬500‭ ‬نقطة‭) ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬23‭ ‬و29‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭ ‬بسبب‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬الظهر‭ ‬والقدم‭.‬

وقال‭ ‬الماتادور‭ ‬الإسباني‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬20‭ ‬عامًا‭ ‬والمتوج‭ ‬بلقبين‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ (‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬2022‭ ‬وويمبلدون‭ ‬2023‭)‬،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭): ‬‮«‬للأسف‭ ‬لن‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬بازل‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬لدي‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬قدمي‭ ‬اليسرى‭ ‬وأعاني‭ ‬من‭ ‬إرهاق‭ ‬عضلي‭ ‬في‭ ‬أسفل‭ ‬الظهر‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬العلاج‭ ‬حتى‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬بقية‭ ‬الموسم‮»‬‭.‬

ولن‭ ‬يشارك‭ ‬ألكاراس‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬الصينية‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬البلغاري‭ ‬غريغور‭ ‬ديميتروف،‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬بازل‭ ‬التي‭ ‬بلغ‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

ولم‭ ‬يحدد‭ ‬ألكاراس‭ ‬تاريخ‭ ‬عودته،‭ ‬ولكن‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬باريس‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭ ‬والخامس‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬قبل‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬أيه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬والتي‭ ‬تجمع‭ ‬أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬والتي‭ ‬ضمن‭ ‬تأهله‭ ‬إليها‭.‬