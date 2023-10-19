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إطلاق جولة خاصة للسيدات في السعوديةأكاديمية الفورمولا1 تعلن تقويم موسم 2024

10/19/2023 7:22:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬أكاديمية‭ ‬الفورمولا‭ ‬1‭ ‬أمس‭ ‬جدول‭ ‬سباقات‭ ‬موسم‭ ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬سبع‭ ‬جولات،‭ ‬ستكون‭ ‬جميعها‭ ‬بمثابة‭ ‬سلسلة‭ ‬دعم‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬1‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭.‬

ويبدأ‭ ‬الموسم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬السلسلة‭ ‬المخصصة‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬يوم‭ ‬7‭ ‬مارس،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يختتم‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬يوم‭ ‬8‭ ‬ديسمبر‭. ‬وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬هاتين‭ ‬الجولتين‭ ‬لافتتاح‭ ‬الموسم‭ ‬واختتامه،‭ ‬تنضم‭ ‬ميامي‭ ‬وقطر‭ ‬وسنغافورة‭ ‬إلى‭ ‬التقويم‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬حلبتي‭ ‬زاندفورت‭ ‬وبرشلونة‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭.‬

صمم‭ ‬جدول‭ ‬الموسم‭ ‬ليشمل‭ ‬ثلاث‭ ‬قارات،‭ ‬أوروبا‭ ‬وآسيا‭ ‬وأمريكا‭ ‬الشمالية،‭ ‬ويشهد‭ ‬سباقات‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬حلبات‭ ‬بتصاميم‭ ‬مختلفة‭ ‬تشمل‭ ‬حلبات‭ ‬الشوارع‭ ‬والحلبات‭ ‬التقليدية‭. ‬ويستكمل‭ ‬تقويم‭ ‬السباق‭ ‬بجدول‭ ‬اختبار‭ ‬رسمي‭ ‬موسع‭ ‬سيتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنه‭ ‬لاحقاً‭.‬

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬تبعاً‭ ‬للأخبار‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬والتي‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬أكاديمية‭ ‬الفورمولا‭ ‬1‭ ‬ستحظى‭ ‬بدعم‭ ‬جميع‭ ‬فرق‭ ‬الفورمولا‭ ‬1‭ ‬العشرة‭ ‬التي‭ ‬ستوفر‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬سائقًا‭ ‬للسلسلة‭ ‬وستحصل‭ ‬على‭ ‬تصميم‭ ‬خاص‭ ‬بها‭ ‬لسيارة‭ ‬واحدة‭.‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬لها،‭ ‬قالت‭ ‬سوزي‭ ‬وولف،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لأكاديمية‭ ‬الفورمولا‭ ‬1‭: ‬‮«‬يسعدني‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬عن‭ ‬موسمنا‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬سبع‭ ‬جولات‭ ‬لعام‭ ‬2024‭. ‬يعزز‭ ‬هذا‭ ‬التقويم‭ ‬طموحنا‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬نصبح‭ ‬سلسلة‭ ‬عالمية،‭ ‬وهذا‭ ‬بالتأكيد‭ ‬يوسع‭ ‬نطاق‭ ‬انتشارنا،‭ ‬ويساعدنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬مهمتنا‭. ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نلهم‭ ‬الفتيات‭ ‬والسيدات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬وأن‭ ‬نظهر‭ ‬لهن‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مكانًا‭ ‬لهن‭ ‬في‭ ‬رياضتنا،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬خوض‭ ‬السباقات‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬الفورمولا‭ ‬1‭ ‬سيساعدنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭. ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬جميع‭ ‬هذه‭ ‬المواقع‭ ‬السبعة‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬مهمتنا‭ ‬والانطلاق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬معنا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‮»‬‭.‬

قال‭ ‬ستيفانو‭ ‬دومينيكالي،‭ ‬الرئيس‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للفورمولا‭ ‬1‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لأمر‭ ‬رائع‭ ‬أن‭ ‬نرحب‭ ‬بأكاديمية‭ ‬الفورمولا‭ ‬1‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬تقويم‭
‬الفورمولا‭ ‬1‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬السباقات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬جميع‭ ‬فرق‭ ‬الفورمولا‭ ‬1‭ ‬العشرة،‭ ‬فلا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬ستنتقل‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬التالي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬للسائقات‭ ‬فرصة‭ ‬لتطوير‭ ‬مهاراتهن‭ ‬على‭ ‬حلبات‭ ‬الفورمولا‭ ‬1،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬إلهام‭ ‬الفتيات‭ ‬الصغيرات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬لمتابعة‭ ‬مستقبلهن‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭. ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬الشركاء‭ ‬وفرق‭ ‬الفورمولا‭ ‬1،‭ ‬ومجتمع‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬لأكاديمية‭ ‬الفورمولا‭ ‬1‭ ‬مع‭ ‬تقدمنا‭ ‬نحو‭ ‬موسم‭ ‬ثانٍ‭ ‬حافل‭ ‬بالتشويق‮»‬‭.‬

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