فيرستابن يواصل مطاردة الأرقام القياسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00





أوستن‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يُنافس‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المجد‭ ‬والنقاط‭ ‬والأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الكبرى،‭ ‬فيما‭ ‬يصطف‭ ‬المتنافسون‭ ‬الآخرون‭ ‬خلف‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬المتوّج‭ ‬حديثاً،‭ ‬لتحقيق‭ ‬مكاسب‭ ‬مالية‭.‬

ولكن‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬سباق‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أربع‭ ‬في‭ ‬الأميركتين‭ ‬قبل‭ ‬اختتام‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬أبو‭ ‬ظبي،‭ ‬سيكون‭ ‬الاهتمام‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التحضيرات‭ ‬والاستعداد‭ ‬للعام‭ ‬2024‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬فريقا‭ ‬فيراري‭ ‬ومرسيدس‭ ‬إلى‭ ‬سدّ‭ ‬الفجوة‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬المهيمن‭.‬

ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬سيكون‭ ‬فيرستابن‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬سيخطف‭ ‬الأضواء‭ ‬على‭ ‬حلبات‭ ‬الأميركتين‭ ‬حيث‭ ‬سيسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬ثلاثية‭ ‬‮«‬هاتريك‮»‬‭ ‬وانتصاره‭ ‬الخمسين‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬بعد‭ ‬ظفره‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬

كان‭ ‬ذلك‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬سباقاً‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬بمثابة‭ ‬إشارة‭ ‬للراحة‭ ‬لسائق‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مغايرة،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬للسائق‭ ‬الهولندي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬26‭ ‬عاماً‭ ‬والذي‭ ‬يصبّ‭ ‬تركيزه‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬سباق‭.‬

قال‭ ‬فيرستابن‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يكون‭ ‬الأمر‭ ‬محموماً‭ ‬للغاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬سباق‭ ‬آخر‭ ‬يتضمّن‭ ‬أيضاً‭ ‬يوم‭ ‬سبت‭ ‬مخصص‭ ‬لسباق‭ ‬السرعة‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬لدينا‭ ‬جولة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬لمحاولة‭ ‬إيجاد‭ ‬التوازن‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬السيارة،‭ ‬ويبدو‭ ‬أننا‭ ‬سنواجه‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬مرتفعة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬أيضاً‮»‬‭.‬

ويمكن‭ ‬لفيرستابن‭ ‬أن‭ ‬يعادل‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬لعام‭ ‬2022‭ ‬وهو‭ ‬15‭ ‬انتصاراً‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬واحد،‭ ‬ويقلّص‭ ‬الفجوة‭ ‬مع‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬الفرنسي‭ ‬آلان‭ ‬بروست‭ (‬51‭ ‬فوزاً‭) ‬والألماني‭ ‬سيباستيان‭ ‬فيتل‭ (‬53‭) ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬السائقين‭ ‬الأكثر‭ ‬تسجيلاً‭ ‬للانتصارات‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭.‬

ويعلم‭ ‬فيرستابن‭ ‬وفريقه‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬المطاردين‭ ‬ستكون‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬اللحاق‭ ‬بهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬وأن‭ ‬جوائز‭ ‬المسابقة‭ ‬توزّع‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬الفرق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مراكزها‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الصانعين‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سباق‭ ‬لقب‭ ‬السائقين‭.‬

ويسعى‭ ‬فريق‭ ‬مرسيدس‭ ‬صاحب‭ ‬326‭ ‬نقطة،‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬فارقه‭ ‬البالغ‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬أمام‭ ‬فيراري‭ ‬بأداء‭ ‬قوي‭ ‬ويضمن‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬بينما‭ ‬يحاول‭ ‬ماكلارين‭ ‬تقليص‭ ‬فارق‭ ‬النقاط‭ ‬الـ11‭ ‬الذي‭ ‬يفصله‭ ‬عن‭ ‬أستون‭ ‬مارتن‭ ‬للمركز‭ ‬الرابع،‭ ‬فارق‭ ‬يساوي‭ ‬عشرات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الدولارات‭.‬





بياستري‭ ‬لمواصلة‭ ‬الزخم‭ ‬

فاز‭ ‬السائق‭ ‬الأسترالي‭ ‬الصاعد‭ ‬لماكلارين‭ ‬أوسكار‭ ‬بياستري‭ ‬بسباق‭ ‬السرعة‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬واحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الرئيسي‭.‬

في‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬أوستن‭ ‬الأميركية،‭ ‬يسعى‭ ‬الى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬زخمه‭ ‬الشخصي‭ ‬بينما‭ ‬يأمل‭ ‬زميله‭ ‬البريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬خلال‭ ‬سابقه‭ ‬الرقم‭ ‬100‭.‬

ويطمح‭ ‬فريق‭ ‬مرسيدس‭ ‬إلى‭ ‬محو‭ ‬خيبة‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬حيث‭ ‬اصطدم‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬البريطاني‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ ‬بزميله‭ ‬ومواطنه‭ ‬جورج‭ ‬راسل‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الفريق‭ ‬توتو‭ ‬وولف‭ ‬أن‭ ‬سيارتيهما‭ ‬ستحصلان‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬محدّثة‭ ‬في‭ ‬أوستن،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬استعادة‭ ‬الوتيرة‭ ‬الكافية‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬لمضاهاة‭ ‬ماكلارين‭.‬

وقال‭ ‬وولف‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬هذا‭ ‬آخر‭ ‬تحديث‭ ‬مهمّ‭ ‬سنقدمه‭ ‬هذا‭ ‬العام‮»‬،‭ ‬ملمحاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اهتمام‭ ‬مرسيدس‭ ‬مثل‭ ‬معظم‭ ‬الفرق‭ ‬سيتحول‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬العام‭ ‬2024‭.‬

ويسعى‭ ‬وولف‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬تغطية‭ ‬أي‭ ‬تصدعات‭ ‬ملحوظة‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬سائقيه‭.‬

وستشهد‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬تكساس‭ ‬أيضاً،‭ ‬عودة‭ ‬الاسترالي‭ ‬دانيال‭ ‬ريكياردو‭ ‬إلى‭ ‬ألفا‭ ‬تاوري‭ ‬بعد‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬خمسة‭ ‬سباقات‭ ‬منذ‭ ‬كسر‭ ‬يده‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬هولندا‭ ‬الكبرى،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬هاس‭ ‬المملوك‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لن‭ ‬يجلب‭ ‬فقط‭ ‬تطويراً‭ ‬كبيراً‭ ‬لحدثه‭ ‬المحلّي،‭ ‬بل‭ ‬قد‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬معارضته‭ ‬لمحاولة‭ ‬منافسه‭ ‬الأمريكي‭ ‬أندريتي‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬البطولة‭.‬

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