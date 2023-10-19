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بوتين يتّهم ((الأولمبية)) بـالتمييز ضد الروس

10/19/2023 7:22:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

موسكو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اتهم‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬بممارسة‭ ‬‮«‬التمييز‭ ‬العرقي‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬الروس‭ ‬قبيل‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬والتي‭ ‬مُنع‭ ‬الرياضيون‭ ‬الروس‭ ‬والبيلاروس‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها‭ ‬تحت‭ ‬العلمين‭ ‬الوطنيين‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬غزو‭ ‬أوكرانيا‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬يتعيّن‭ ‬على‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬نهائي‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيتم‭ ‬السماح‭ ‬للرياضيين‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬وبيلاروس‭ ‬بالمنافسة‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭.‬

لكنها‭ ‬تركت‭ ‬الباب‭ ‬مفتوحاً‭ ‬أمام‭ ‬الرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬والبيلاروس‭ ‬للتنافس‭ ‬تحت‭ ‬علم‭ ‬محايد‭.‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬خلال‭ ‬منتدى‭ ‬رياضي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بيرم‭ ‬بجبال‭ ‬الأورال‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬بفضل‭ ‬بعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬الحديثة،‭ ‬اكتشفنا‭ ‬أن‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬الألعاب‭ ‬ليست‭ ‬حقاً‭ ‬غير‭ ‬مشروط‭ ‬لأفضل‭ ‬الرياضيين،‭ ‬ولكنها‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الامتياز‭ ‬ولا‭ ‬يمكنك‭ ‬الحصول‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النتائج‭ ‬الرياضية‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بعض‭ ‬اللفتات‭ ‬السياسية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الألعاب‭ ‬نفسها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تستخدم‭ ‬كأداة‭ ‬للضغط‭ ‬السياسي‭ ‬تجاه‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لهم‭ ‬بالسياسة،‭ ‬وللتمييز‭ ‬العرقي‭ ‬الفظّ‮»‬‭ ‬تجاه‭ ‬الروس‭.‬

وتابع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬الرياضيين‭ ‬أعطوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬ببساطة‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬من‭ ‬يشمله‭ ‬الميثاق‭ ‬الأولمبي‭ ‬من‭ ‬عدمه‮»‬‭.‬

وعلّقت‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عضوية‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬بمفعول‭ ‬فوري‮»‬،‭ ‬لوضعها‭ ‬تحت‭ ‬سلطتها‭ ‬خمس‭ ‬منظمات‭ ‬لمناطق‭ ‬أوكرانية‭ ‬محتلة‭.‬

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