بوتين يتّهم ((الأولمبية)) بـالتمييز ضد الروس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
موسكو - (أ ف ب): اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللجنة الأولمبية الدولية بممارسة «التمييز العرقي» ضد الروس قبيل دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس 2024 والتي مُنع الرياضيون الروس والبيلاروس من المشاركة فيها تحت العلمين الوطنيين على خلفية غزو أوكرانيا.
ولا يزال يتعيّن على اللجنة الأولمبية الدولية اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كان سيتم السماح للرياضيين من روسيا وبيلاروس بالمنافسة الصيف المقبل.
لكنها تركت الباب مفتوحاً أمام الرياضيين الروس والبيلاروس للتنافس تحت علم محايد.
وقال بوتين خلال منتدى رياضي في مدينة بيرم بجبال الأورال إنه «بفضل بعض المسؤولين في اللجنة الأولمبية الدولية الحديثة، اكتشفنا أن الدعوة إلى الألعاب ليست حقاً غير مشروط لأفضل الرياضيين، ولكنها نوع من الامتياز ولا يمكنك الحصول عليه من خلال النتائج الرياضية ولكن من خلال بعض اللفتات السياسية».
وأضاف أن «الألعاب نفسها يمكن أن تستخدم كأداة للضغط السياسي تجاه هؤلاء الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالسياسة، وللتمييز العرقي الفظّ» تجاه الروس.
وتابع الرئيس الروسي قائلا إن «بعض المسؤولين الرياضيين أعطوا أنفسهم ببساطة الحق في تحديد من يشمله الميثاق الأولمبي من عدمه».
وعلّقت الأولمبية الدولية الأسبوع الماضي عضوية روسيا «بمفعول فوري»، لوضعها تحت سلطتها خمس منظمات لمناطق أوكرانية محتلة.
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