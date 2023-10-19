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فرصة دورتموند لانتزاع الصدارة أمام فيردر بريمن

10/19/2023 7:22:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تبدو‭ ‬الفرصة‭ ‬مواتية‭ ‬أمام‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬لانتزاع‭ ‬الصدارة‭ ‬ولو‭ ‬مؤقتا‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬ألمانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

واستعاد‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬توازنه‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الأخيرة‭ ‬محققا‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬خولته‭ ‬الارتقاء‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬خلف‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وبفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬خلف‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬المتصدر‭.‬

ويملك‭ ‬دورتموند‭ ‬فرصة‭ ‬انتزاع‭ ‬الصدارة‭ ‬ولو‭ ‬مؤقتا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬ليفركوزن‭ ‬كونه‭ ‬يفتتح‭ ‬المرحلة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬فيما‭ ‬يحل‭ ‬الأخير‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬السابع‭ ‬السبت‭.‬

وإدراكاً‭ ‬منه‭ ‬لأهمية‭ ‬مواجهة‭ ‬الجمعة‭ ‬ورحلته‭ ‬الصعبة‭ ‬إلى‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭ ‬لخوض‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬حرص‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬لاعبيه‭ ‬الدوليين‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬الألمانية‭ ‬بسرعة‭ ‬بالغة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مهمتهم‭ ‬مع‭ ‬‮«‬دي‭ ‬مانشافت‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬طائرة‭ ‬خاصة‭ ‬لهم‭.‬

وتواجد‭ ‬أربعة‭ ‬لاعبين‭ ‬لـ«أسود‭ ‬الفيستيفاليا‮»‬‭ ‬هم‭ ‬قائده‭ ‬ماتس‭ ‬هوملس‭ ‬ونيكلاس‭ ‬زوله‭ ‬ويوليان‭ ‬براندت‭ ‬ونيكلاس‭ ‬فولكورغ‭ ‬بمعسكر‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأخير‭ ‬حيث‭ ‬خاض‭ ‬مباراتين‭ ‬وديتين‭ ‬دوليتين‭ ‬ضد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمكسيك‭.‬

ورفض‭ ‬دورتموند‭ ‬تأجيل‭ ‬مباراته‭ ‬ضد‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬إلى‭ ‬الأحد‭ ‬حتى‭ ‬يستفيد‭ ‬من‭ ‬أيام‭ ‬إضافية‭ ‬للاستعداد‭ ‬لمواجهة‭ ‬نيوكاسل‭.‬

وأشاد‭ ‬فولكورغ‭ ‬بقرار‭ ‬ناديه‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬أمر‭ ‬رائع‭. ‬المدرب‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬عودتنا‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬كي‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬في‭ ‬منازلنا‭ ‬لليلتين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتظر‭ ‬منا‭ ‬تقديم‭ ‬أحد‭ ‬العروض‭ ‬القوية‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬مجدداً‮»‬‭.‬

وتكتسي‭ ‬المباراة‭ ‬أهمية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬فولكورغ‭ ‬الذي‭ ‬سيواجه‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬بعدما‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬دورتموند‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭.‬

وأكد‭ ‬مدرب‭ ‬بريمن‭ ‬أوليه‭ ‬فيرنر‭ ‬المهدد‭ ‬بالإقالة‭ ‬بسبب‭ ‬النتائج‭ ‬المخيبة‭ ‬للفريق‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزين‭ ‬فقط‭ ‬مقابل‭ ‬خمس‭ ‬هزائم،‭ ‬أن‭ ‬رحيل‭ ‬فولكروغ‭ ‬ساهم‭ ‬جزئياً‭ ‬في‭ ‬النتائج‭ ‬المحبطة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬لكنه‭ ‬يتوقع‭ ‬تحسن‭ ‬نتائج‭ ‬الفريق‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬بدأنا‭ ‬المهمة‭ ‬ونحن‭ ‬نحتل‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬وصعدنا‭ ‬إلى‭ ‬البوندسليغا،‭ ‬ثم‭ ‬بقينا‭ ‬فيها‭ ‬بثاني‭ ‬أصغر‭ ‬ميزانية،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬نواجه‭ ‬أي‭ ‬مخاطر‭ ‬تتعلق‭ ‬بالهبوط‭. ‬والآن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نغير‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬بالطبع،‭ ‬نيكلاس‭ ‬كانت‭ ‬لديه‭ ‬مسؤوليات‭ ‬كثيرة‭ ‬معنا،‭ ‬وتعويضه‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬وقت‮»‬‭.‬


ليفركوزن‭ ‬للتشبث‭ ‬بالصدارة‭ ‬

ويعول‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬على‭ ‬عاملي‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور‭ ‬لمواصلة‭ ‬تشبثه‭ ‬بالصدارة‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬السبت‭.‬

ولم‭ ‬يذق‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬وهو‭ ‬الوحيد‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬وشتوتغارت‭ ‬لم‭ ‬يخسروا‭ ‬في‭ ‬البوندسليغا‭.‬

وعموماً،‭ ‬حقق‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬تسعة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭.‬

وبعدما‭ ‬احتل‭ ‬مركزاً‭ ‬مؤهلاً‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بعدما‭ ‬تسلم‭ ‬الإسباني‭ ‬تشابي‭ ‬الونسو‭ ‬تدريبه‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬منه،‭ ‬استمر‭ ‬ليفركوزن‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬هجومية‭ ‬رائعة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬لدرجة‭ ‬أن‭ ‬الصحف‭ ‬الإسبانية‭ ‬بدأت‭ ‬التحدث‭ ‬عن‭ ‬إمكانية‭ ‬تولي‭ ‬تدريب‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬عندما‭ ‬يترك‭ ‬المدرب‭ ‬الحالي‭ ‬الايطالي‭ ‬كارلو‭ ‬انشيلوتي‭ ‬منصبه‭ ‬ليتجه‭ ‬إلى‭ ‬تدريب‭ ‬منتخب‭ ‬البرازيل‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭.‬

وأشاد‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الدولي‭ ‬السويسري‭ ‬غرانيت‭ ‬تشاكا‭ ‬بمدربه‭ ‬ألونسو‭ ‬الفائز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬لاعبا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬مدرب‭ ‬طموح،‭ ‬وأنا‭ ‬فخور‭ ‬باللعب‭ ‬تحت‭ ‬إشرافه‮»‬

وستكون‭ ‬مواجهة‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬بروفة‭ ‬لمباراته‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬قره‭ ‬باغ‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬لدور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭.‬

ويعي‭ ‬ليفركوزن‭ ‬جيدا‭ ‬أهمية‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الملاحقة‭ ‬الشرسة‭ ‬من‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬والذي‭ ‬يرصد‭ ‬فوزه‭ ‬السادس‭ ‬تواليا‭ ‬والسابع‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وصاحب‭ ‬النتائج‭ ‬المخيبة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ومني‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬بخمس‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وسبع‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬وهو‭ ‬يمني‭ ‬النفس‭ ‬باستعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬عقب‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬وقبل‭ ‬القمة‭ ‬النارية‭ ‬التي‭ ‬تنظره‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬نابولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬لدور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭.‬

وتنتظر‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬رحلة‭ ‬إلى‭ ‬ماينتس‭ ‬لمواجهة‭ ‬فريقها‭ ‬المحلي‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭.‬

ويأمل‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬صحوته‭ ‬وتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬والسادس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والثأر‭ ‬من‭ ‬ماينتس‭ ‬الذي‭ ‬هزمه‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬والعشرين‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

ويملك‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الأسلحة‭ ‬اللازمة‭ ‬لرد‭ ‬اعتباره‭ ‬ورفع‭ ‬معنوياته‭ ‬قبل‭ ‬رحلته‭ ‬إلى‭ ‬إسطنبول‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬لمواجهة‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬لدور‭ ‬مجموعات‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

ويتطلع‭ ‬لايبزيغ‭ ‬السادس‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬غابت‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ (‬تعادلان‭) ‬والثلاث‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ (‬سقط‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬1‭-‬3‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭) ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬دارمشتات‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الأضواء‭ ‬وصاحب‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭.‬

ويستضيف‭ ‬لايبزيغ‭ ‬النجم‭ ‬الأحمر‭ ‬الصربي‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭.‬

ويلعب‭ ‬السبت‭ ‬أيضا‭ ‬هوفنهايم‭ ‬الخامس‭ ‬مع‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الثامن،‭ ‬وفرايبورغ‭ ‬التاسع‭ ‬مع‭ ‬بوخوم‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭.‬

وتختتم‭ ‬المرحلة‭ ‬الأحد‭ ‬بلقاء‭ ‬كولن‭ ‬الأخير‭ ‬مع‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬الثاني‭ ‬عشر،‭ ‬وهايدنهايم‭ ‬العاشر‭ ‬مع‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭.‬


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