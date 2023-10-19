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أسطورة التنس بيكر يعود مدربا للدنماركي ((رونه))‎

10/19/2023 7:22:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

قال‭ ‬الأسطورة‭ ‬الألماني‭ ‬بوريس‭ ‬بيكر،‭ ‬الفائز‭ ‬بـ6‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬إنه‭ ‬سيعود‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬التنس‭ ‬لتدريب‭ ‬الدنماركي‭ ‬هولغر‭ ‬رونه،‭ ‬المصنف‭ ‬السادس‭ ‬عالمياً‭.‬

ووفق‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬،‭ ‬أطلق‭ ‬سراح‭ ‬بيكر‭ ‬من‭ ‬سجن‭ ‬بريطاني‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ (‬كانون‭ ‬الأول‭) ‬2022،‭ ‬بعدما‭ ‬قضى‭ ‬8‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬عقوبة‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬عامين‭ ‬ونصف‭ ‬العام‭ ‬بتهمة‭ ‬إخفاء‭ ‬أصول‭ ‬مالية‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬إفلاسه‭.‬

وقال‭ ‬بيكر‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬يورو‭ ‬سبورت‮»‬‭: ‬‮«‬يمكنني‭ ‬تأكيد‭ ‬أنني‭ ‬مدرب‭ ‬هولغر‭ ‬رونه،‭ ‬طلبه‭ ‬أن‭ ‬أدربه‭ ‬يجعلني‭ ‬فخوراً‭ ‬بعض‭ ‬الشيء،‭ ‬كان‭ ‬التواصل‭ ‬قائماً‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬وأصبح‭ ‬الوقت‭ ‬مناسباً‭ ‬جداً‭ ‬حالياً‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬جدول‭ ‬أعمالي‭ ‬يسمح‭ ‬بذلك،‭ ‬وكنت‭ ‬دوماً‭ ‬مهتماً‭ ‬بهولغر،‭ ‬لأنه‭ ‬يتمتع‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الالتزام‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬التنس‮»‬‭.‬

ودرّب‭ ‬بيكر‭ (‬55‭ ‬عاماً‭) ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2013‭ ‬حتى‭ ‬2016،‭ ‬وسيدرب‭ ‬الآن‭ ‬رونه‭ (‬20‭ ‬عاماً‭).‬

ووصل‭ ‬اللاعب‭ ‬الدنماركي‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬لكنه‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬التسع‭ ‬الأخيرة‭.‬

وقال‭ ‬بيكر‭: ‬‮«‬هولغر‭ ‬بمثابة‭ ‬ماسة‭ ‬خام‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬صقل،‭ ‬تعجبني‭ ‬انفعالاته‭ ‬العاطفية،‭ ‬دربت‭ ‬لاعباً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هو‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬على‭ ‬طبيعته‭ ‬في‭ ‬الملعب،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬مسموح‭ ‬به‮»‬‭.‬

وبيكر‭ ‬ممنوع‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬بريطانيا‭ ‬حتى‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024،‭ ‬وهو‭ ‬غير‭ ‬متأكد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬مما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬شراكته‭ ‬مع‭ ‬رونه‭ ‬ستستمر‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬لا‭ ‬فائدة‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬عقد‭ ‬مدة‭ ‬عامين‭ ‬الآن‭ ‬بعد‭ ‬تعاوننا‭ ‬لمدة‭ ‬أسبوع‭ ‬فقط،‭ ‬في‭ ‬العادة‭ ‬إذا‭ ‬نجح‭ ‬المدرب‭ ‬يكمل‭ ‬بغضّ‭ ‬النظر‭ ‬عما‭ ‬ينص‭ ‬عليه‭ ‬العقد،‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬يذهب‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬مجدداً‮»‬‭.‬


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