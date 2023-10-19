أسطورة التنس بيكر يعود مدربا للدنماركي ((رونه))‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
قال الأسطورة الألماني بوريس بيكر، الفائز بـ6 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، إنه سيعود إلى عالم التنس لتدريب الدنماركي هولغر رونه، المصنف السادس عالمياً.
ووفق «رويترز»، أطلق سراح بيكر من سجن بريطاني في ديسمبر (كانون الأول) 2022، بعدما قضى 8 أشهر من أصل عقوبة بالسجن مدة عامين ونصف العام بتهمة إخفاء أصول مالية بعد إعلان إفلاسه.
وقال بيكر لشبكة «يورو سبورت»: «يمكنني تأكيد أنني مدرب هولغر رونه، طلبه أن أدربه يجعلني فخوراً بعض الشيء، كان التواصل قائماً منذ فترة طويلة، وأصبح الوقت مناسباً جداً حالياً».
وأضاف: «جدول أعمالي يسمح بذلك، وكنت دوماً مهتماً بهولغر، لأنه يتمتع بكثير من الالتزام في ملعب التنس».
ودرّب بيكر (55 عاماً) من قبل نوفاك ديوكوفيتش في الفترة من 2013 حتى 2016، وسيدرب الآن رونه (20 عاماً).
ووصل اللاعب الدنماركي إلى دور الثمانية في بطولة ويمبلدون هذا العام، لكنه فاز في واحدة فقط من مبارياته التسع الأخيرة.
وقال بيكر: «هولغر بمثابة ماسة خام تحتاج إلى صقل، تعجبني انفعالاته العاطفية، دربت لاعباً من قبل هو نوفاك ديوكوفيتش ولم يكن في بعض الأحيان على طبيعته في الملعب، لكن هذا مسموح به».
وبيكر ممنوع من دخول بريطانيا حتى أكتوبر 2024، وهو غير متأكد في الوقت الحالي مما إذا كانت شراكته مع رونه ستستمر في الموسم المقبل.
وتابع: «لا فائدة من توقيع عقد مدة عامين الآن بعد تعاوننا لمدة أسبوع فقط، في العادة إذا نجح المدرب يكمل بغضّ النظر عما ينص عليه العقد، وإذا لم يحدث يذهب كل طرف في طريقه مجدداً».
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