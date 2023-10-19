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فيفا يعلن بث دور الثمانية للدوري الإفريقي عبر منصته الرسمية

10/19/2023 7:22:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

زيوريخ‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بث‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬لبطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الافريقي‭ ‬عبر‭ ‬منصته‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬فيفا‭ ‬بلس‮»‬‭. ‬

وذكر‭ ‬فيفا‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بث‭ ‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الافريقي‭ ‬الجديد‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مباشرة‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬فيفا‭ ‬بلاس‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الافريقي‭ ‬هي‭ ‬مسابقة‭ ‬جديدة‭ ‬نشأت‭ ‬شراكة‭ ‬بين‭ ‬الفيفا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الافريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬كاف‭)‬،‭ ‬وستجمع‭ ‬النسخة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للبطولة‭ ‬بين‭ ‬ثمانية‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬الفرق‭ ‬وأكثرها‭ ‬نجاحاً‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬جميع‭ ‬المناطق‭ ‬الإقليمية‭ ‬الإفريقية‭ ‬الثلاث‮»‬‭. ‬

وأوضح‭: ‬‮«‬تقام‭ ‬مباريات‭ ‬الذهاب‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬20‭ ‬و21‭ ‬و22‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬تليها‭ ‬مواجهات‭ ‬الإياب‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬و25‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الافريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬متاحة‭ ‬للمشاهدة‭ ‬مباشرة‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬فيفا‭ ‬بلاس‮»‬‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬باستثناء‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وتنزانيا‮»‬‭. ‬


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