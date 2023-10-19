فيفا يعلن بث دور الثمانية للدوري الإفريقي عبر منصته الرسمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
زيوريخ - (د ب أ): أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الخميس بث مباريات دور الثمانية من النسخة الأولى لبطولة الدوري الافريقي عبر منصته الرسمية «فيفا بلس».
وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي أمس الخميس أنه سيتم بدءا من اليوم الجمعة بث جميع مباريات دور الثمانية من الدوري الافريقي الجديد لكرة القدم مباشرة عبر منصة «فيفا بلاس».
وأضاف: «بطولة الدوري الافريقي هي مسابقة جديدة نشأت شراكة بين الفيفا والاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف)، وستجمع النسخة الافتتاحية للبطولة بين ثمانية من أشهر الفرق وأكثرها نجاحاً في القارة والتي تمثل جميع المناطق الإقليمية الإفريقية الثلاث».
وأوضح: «تقام مباريات الذهاب في الأيام 20 و21 و22 من شهر أكتوبر الجاري، تليها مواجهات الإياب التي ستقام في 24 و25 من الشهر نفسه، حيث ستكون مباريات دور الثمانية من الدوري الافريقي لكرة القدم متاحة للمشاهدة مباشرة عبر منصة «فيفا بلاس» في جميع أنحاء العالم باستثناء جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وتنزانيا».
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