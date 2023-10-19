((الأولمبي)) يعلن مسابقات الألعاب الآسيوية الشتوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬البرنامج‭ ‬الرياضي‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬الشتوية‭ ‬التاسعة‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬هاربين‭ ‬بالصين‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

وكشف‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬فينود‭ ‬تيواري‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬ستتضمن‭ ‬منافسات‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬رياضات،‭ ‬11‭ ‬تخصصا‭ ‬و64‭ ‬حدثا‭.‬

الرياضيات‭ ‬الست‭ ‬هي‭ ‬البياتلون،‭ ‬كيرلينغ،‭ ‬هوكي‭ ‬الجليد،‭ ‬التزلج‭ ‬على‭ ‬الجليد،‭ ‬التزلج‭ ‬وتسلق‭ ‬الجبال‭.‬

وسيشارك‭ ‬الرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الرياضات‭ ‬الست،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أحداث‭ ‬مختلطة‭ ‬في‭ ‬تخصصات‭ ‬معينة‭.‬

وأشار‭ ‬تيواري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬سيشكل‭ ‬قريبا‭ ‬لجنة‭ ‬تنسيق‭ ‬ستقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬هاربين‭ ‬لتفقد‭ ‬المنشآت‭ ‬والاستعدادات‭ ‬للألعاب‭.‬

وحصلت‭ ‬مدينة‭ ‬هاربين،‭ ‬عاصمة‭ ‬مقاطعة‭ ‬هيلونغجيانغ‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬الصين،‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الـ‭ ‬42‭ ‬للمجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬ببانكوك‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬بالإجماع‭ ‬لاستضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬الشتوية‭ ‬التاسعة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬الشتوية‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تروجينا‭ ‬بالسعودية‭ ‬عام‭ ‬2029‭.‬



















