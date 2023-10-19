((الأولمبي)) يعلن مسابقات الألعاب الآسيوية الشتوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي البرنامج الرياضي لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة المقررة في هاربين بالصين عام 2025.
وكشف القائم بأعمال مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي فينود تيواري أن الدورة ستتضمن منافسات في 6 رياضات، 11 تخصصا و64 حدثا.
الرياضيات الست هي البياتلون، كيرلينغ، هوكي الجليد، التزلج على الجليد، التزلج وتسلق الجبال.
وسيشارك الرجال والسيدات في جميع الرياضات الست، بالإضافة إلى أحداث مختلطة في تخصصات معينة.
وأشار تيواري إلى أن المجلس الأولمبي الآسيوي سيشكل قريبا لجنة تنسيق ستقوم بزيارة هاربين لتفقد المنشآت والاستعدادات للألعاب.
وحصلت مدينة هاربين، عاصمة مقاطعة هيلونغجيانغ في شمال شرق الصين، على موافقة أعضاء الجمعية العمومية الـ 42 للمجلس الأولمبي الآسيوي ببانكوك في يوليو الماضي بالإجماع لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة.
يذكر أن النسخة العاشرة من الألعاب الآسيوية الشتوية ستقام في مدينة تروجينا بالسعودية عام 2029.
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