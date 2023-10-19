Friday, 20 October 2023 03:55 GMT

((الأولمبي)) يعلن مسابقات الألعاب الآسيوية الشتوية

10/19/2023 7:22:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬البرنامج‭ ‬الرياضي‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬الشتوية‭ ‬التاسعة‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬هاربين‭ ‬بالصين‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

وكشف‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬فينود‭ ‬تيواري‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬ستتضمن‭ ‬منافسات‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬رياضات،‭ ‬11‭ ‬تخصصا‭ ‬و64‭ ‬حدثا‭.‬

الرياضيات‭ ‬الست‭ ‬هي‭ ‬البياتلون،‭ ‬كيرلينغ،‭ ‬هوكي‭ ‬الجليد،‭ ‬التزلج‭ ‬على‭ ‬الجليد،‭ ‬التزلج‭ ‬وتسلق‭ ‬الجبال‭.‬

وسيشارك‭ ‬الرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الرياضات‭ ‬الست،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أحداث‭ ‬مختلطة‭ ‬في‭ ‬تخصصات‭ ‬معينة‭.‬

وأشار‭ ‬تيواري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬سيشكل‭ ‬قريبا‭ ‬لجنة‭ ‬تنسيق‭ ‬ستقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬هاربين‭ ‬لتفقد‭ ‬المنشآت‭ ‬والاستعدادات‭ ‬للألعاب‭.‬

وحصلت‭ ‬مدينة‭ ‬هاربين،‭ ‬عاصمة‭ ‬مقاطعة‭ ‬هيلونغجيانغ‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬الصين،‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الـ‭ ‬42‭ ‬للمجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬ببانكوك‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬بالإجماع‭ ‬لاستضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬الشتوية‭ ‬التاسعة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬الشتوية‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تروجينا‭ ‬بالسعودية‭ ‬عام‭ ‬2029‭.‬






MENAFN19102023000055011008ID1107273979

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث