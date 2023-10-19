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مقر أولمبياد باريس يخضع لعمليات تفتيش

10/19/2023 7:22:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬خضع‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الوكالات‭ ‬المعنية‭ ‬بمراسم‭ ‬الافتتاح،‭ ‬للتفتيش‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬محققين‭ ‬فرنسيين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬المالية‭. ‬

وأكد‭ ‬مكتب‭ ‬الادعاء‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش،‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬نُفذت‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحقيقات‭ ‬أولية‭ ‬بوجود‭ ‬محسوبيات‭ ‬واختلاس‭ ‬أموال‭ ‬عامة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬التعاقدات‭ ‬الخاصة‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭. ‬

وهذه‭ ‬تحقيقات‭ ‬جديدة‭ ‬لم‭ ‬تتم‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬عمليات‭ ‬تفتيش‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭. ‬

وأكدت‭ ‬الجهات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للحدث‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬محققين‭ ‬ماليين‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬طلبوها‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬2024‭ ‬يوناثان‭ ‬فيربو‭ ‬إن‭ ‬‮«‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬تتعاون‭ ‬بشكل‭ ‬تام‭ ‬مع‭ ‬التحقيق،‭ ‬كما‭ ‬تفعل‭ ‬دائما‮»‬‭. ‬



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