نقاشات بين الهلال والبرازيل لتحديد ((عملية نيمار))‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
قالت شبكة «إي إس بي إن» البرازيلية، إن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، يتناقش حاليا مع نادي الهلال السعودي لتحديد الخطوات التالية لنجمه الكبير نيمار.
من المتوقع أن يخضع نيمار لتدخل جراحي خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 15 يوماً.
وأخذ الهلال زمام المبادرة في المفاوضات حول هذه القضية، وطلبوا اختيار مكان العملية ومن سيقوم بتنفيذها. ولم يتم تحديد موعد إجراء العملية الجراحية في البرازيل.
يحرص الهلال على إبداء الرأي في أهم القرارات المتعلقة بالموضوع، خاصة في ظل الاستثمار الكبير الذي تم في التعاقد مع النجم.
لا يريد النادي السعودي أن يكون بعيداً عن العملية وسيتبع كل خطوة، بدءاً من الجراحة وحتى التعافي. ويمتد عقد الرقم 10 مع الفريق السعودي حتى يونيو
2025.
ويعمل القسم الطبي في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في البداية مع توقع أن يتمكن النجم من العودة إلى الملعب خلال ثمانية أشهر.
وأكدت المصادر أن الاتحاد يعتقد أنه سيكون قادراً على ضم نيمار في بطولة كوبا أمريكا 2024، التي ستقام في الولايات المتحدة.
إذا كان نيمار لا يزال غير قادر على اللعب في المرحلة الأولى من بطولة كوبا أمريكا، فمن المتوقع أن يكون متاحاً على الأقل للمرحلة الأكثر أهمية من الحدث، الذي ينتهي في 14 يوليو.
وبات واضحاً من الآن فصاعدا أن نيمار سيغيب عن المدرب فرناندو دينيز في مباراتي الفريق المقبلتين أمام كولومبيا والأرجنتين في مواعيد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في نوفمبر المقبل. وبحسب الأنباء القادمة من البرازيل فإن الهلال ينتظر تعويضا من الاتحاد البرازيلي بشأن إصابة لاعبه نيمار لكون الإصابة حدثت في أيام «فيفا» الدولية وسط أرقام قاربت 7 ملايين يورو، لكنها ليست مؤكدة.
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