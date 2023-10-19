نقاشات بين الهلال والبرازيل لتحديد ((عملية نيمار))‎

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

قالت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬إي‭ ‬إس‭ ‬بي‭ ‬إن‮»‬‭ ‬البرازيلية،‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬يتناقش‭ ‬حاليا‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬لتحديد‭ ‬الخطوات‭ ‬التالية‭ ‬لنجمه‭ ‬الكبير‭ ‬نيمار‭.‬

من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يخضع‭ ‬نيمار‭ ‬لتدخل‭ ‬جراحي‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬يوماً‭.‬

وأخذ‭ ‬الهلال‭ ‬زمام‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬وطلبوا‭ ‬اختيار‭ ‬مكان‭ ‬العملية‭ ‬ومن‭ ‬سيقوم‭ ‬بتنفيذها‭. ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬إجراء‭ ‬العملية‭ ‬الجراحية‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭.‬

يحرص‭ ‬الهلال‭ ‬على‭ ‬إبداء‭ ‬الرأي‭ ‬في‭ ‬أهم‭ ‬القرارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالموضوع،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الاستثمار‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬النجم‭.‬

لا‭ ‬يريد‭ ‬النادي‭ ‬السعودي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬العملية‭ ‬وسيتبع‭ ‬كل‭ ‬خطوة،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬الجراحة‭ ‬وحتى‭ ‬التعافي‭. ‬ويمتد‭ ‬عقد‭ ‬الرقم‭ ‬10‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي‭ ‬حتى‭ ‬يونيو‭

‬2025‭.‬

ويعمل‭ ‬القسم‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬مع‭ ‬توقع‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬النجم‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‭ ‬خلال‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭.‬

وأكدت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬ضم‭ ‬نيمار‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كوبا‭ ‬أمريكا‭ ‬2024،‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

إذا‭ ‬كان‭ ‬نيمار‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كوبا‭ ‬أمريكا،‭ ‬فمن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬متاحاً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬للمرحلة‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭ ‬من‭ ‬الحدث،‭ ‬الذي‭ ‬ينتهي‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬يوليو‭.‬

وبات‭ ‬واضحاً‭ ‬من‭ ‬الآن‭ ‬فصاعدا‭ ‬أن‭ ‬نيمار‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬المدرب‭ ‬فرناندو‭ ‬دينيز‭ ‬في‭ ‬مباراتي‭ ‬الفريق‭ ‬المقبلتين‭ ‬أمام‭ ‬كولومبيا‭ ‬والأرجنتين‭ ‬في‭ ‬مواعيد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭. ‬وبحسب‭ ‬الأنباء‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬البرازيل‭ ‬فإن‭ ‬الهلال‭ ‬ينتظر‭ ‬تعويضا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬بشأن‭ ‬إصابة‭ ‬لاعبه‭ ‬نيمار‭ ‬لكون‭ ‬الإصابة‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬الدولية‭ ‬وسط‭ ‬أرقام‭ ‬قاربت‭ ‬7‭ ‬ملايين‭ ‬يورو،‭ ‬لكنها‭ ‬ليست‭ ‬مؤكدة‭.‬