المديرة الرياضية للمنتخب السعودي للسيدات تأمل في استضافة مونديال 2035

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬لندن‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعربت‭ ‬المديرة‭ ‬الرياضية‭ ‬للمنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬للسيدات،‭ ‬عن‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬البلاد‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عام‭ ‬2035‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬قدمت‭ ‬بالفعل‭ ‬عرضا‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للرجال‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2034،‭ ‬وتأمل‭ ‬مونيكا‭ ‬ستاب‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يمتد‭ ‬الشغف‭ ‬السعودي‭ ‬لتنظيم‭ ‬مونديال‭ ‬السيدات‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بعام‭. ‬

وقالت‭ ‬ستاب‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬أسبوع‭ ‬القادة‮»‬‭ ‬في‭ ‬توينكهام‭: ‬‮«‬أثق‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬المستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬لكرة‭ ‬السيدات‭ ‬والفتيات‭ ‬في‭ ‬السعودية‮»‬‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬أخبرت‭ ‬مسؤولي‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬سيستغرق‭ ‬وقتا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬2035،‭ ‬وأعلم‭ ‬أنهم‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬مونديال‭ ‬الرجال‮»‬‭.

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وتابعت‭ ‬ستاب‭: ‬‮«‬السعودية‭ ‬ستستضيف

بطولة‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬آسيا‭ (‬للسيدات‭) ‬عام‭ ‬2026،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتأكد‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المستوى‮»‬‭. ‬