المديرة الرياضية للمنتخب السعودي للسيدات تأمل في استضافة مونديال 2035

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن (د ب أ): أعربت المديرة الرياضية للمنتخب السعودي للسيدات، عن رغبتها في استضافة البلاد لبطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم عام 2035.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن السعودية قدمت بالفعل عرضا لاستضافة كأس العالم للرجال نسخة عام 2034، وتأمل مونيكا ستاب في أن يمتد الشغف السعودي لتنظيم مونديال السيدات بعد ذلك بعام.
وقالت ستاب في مؤتمر «أسبوع القادة» في توينكهام: «أثق في أن المستقبل مشرق لكرة السيدات والفتيات في السعودية».
وأضافت: «أخبرت مسؤولي الرياضة في السعودية أن الأمر سيستغرق وقتا للمشاركة في كأس العالم، في 2035، وأعلم أنهم يرغبون في استضافة مونديال الرجال».
وتابعت ستاب: «السعودية ستستضيف
بطولة كأس أمم آسيا (للسيدات) عام 2026، علينا أن نتأكد من قدرة الفريق على المنافسة في ذلك المستوى».
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