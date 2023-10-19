جدة تستضيف ((سيف اكسبو 2023))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

جدة‭ (‬السعودية‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تتأهب‭ ‬محافظة‭ ‬جدة‭ ‬السعودية‭ ‬لاستضافة‭ ‬المعرض‭ ‬السعودي‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬سيف‭ ‬اكسبو‭ ‬2023‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬23‭ ‬و25‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬جدة‭ ‬للمنتديات‭ ‬والفعاليات،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الرياضية‭ ‬والأندية‭ ‬والشركات‭ ‬والمراكز‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬وخارجها‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬النهضة‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬السعودية،‭ ‬ومع‭ ‬أقوى‭ ‬نسخة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬بوجود‭ ‬نجوم‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬عالميين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأندية‭ ‬السعودية،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ (‬واس‭) ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

وأكد‭ ‬ياسر‭ ‬القنفدي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمعرض‭ ‬سيف‭ ‬اكسبو‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المعطيات‭ ‬التي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬منها‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬الرياضي،‭ ‬واستقطاب‭ ‬علامات‭ ‬ومنتجات‭ ‬تجارية‭ ‬جديدة،‭ ‬واستقطاب‭ ‬جهات‭ ‬تجارية‭ ‬راعية‭ ‬للأندية‭.‬

كذلك‭ ‬يهدف‭ ‬المعرض‭ ‬إلى‭ ‬جلب‭ ‬أهم‭ ‬المراكز‭ ‬العالمية‭ ‬للطب‭ ‬الرياضي،‭ ‬وإتاحة‭ ‬لقاءات‭ ‬مع‭ ‬شخصيات‭ ‬قيادية‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬ورؤساء‭ ‬الأندية‭ ‬وأساطير‭ ‬ونجوم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬ومدربين‭ ‬عالميين،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬والتقنية‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬صناعة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

هذا‭ ‬يأتي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بناء‭ ‬علاقات‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬رياضية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭ ‬للشباب‭ ‬والشابات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي،‭ ‬وإقامة‭ ‬ندوات‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬لمناقشة‭ ‬أهم‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭.‬

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