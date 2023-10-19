جدة تستضيف ((سيف اكسبو 2023))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
جدة (السعودية) - (د ب أ): تتأهب محافظة جدة السعودية لاستضافة المعرض السعودي الدولي لكرة القدم «سيف اكسبو 2023» خلال الفترة ما بين 23 و25 نوفمبر المقبل، في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية الرياضية والأندية والشركات والمراكز الرياضية من المملكة وخارجها.
ويأتي هذا المعرض تزامنا مع النهضة الرياضية الكبرى التي تعيشها السعودية، ومع أقوى نسخة في تاريخ دوري روشن السعودي بوجود نجوم كرة قدم عالميين في مختلف الأندية السعودية، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس الخميس.
وأكد ياسر القنفدي المدير التنفيذي لمعرض سيف اكسبو أن المعرض يهدف إلى الكثير من المعطيات التي ستسهم في تطوير كرة القدم في السعودية، منها زيادة حجم النمو في الاستثمار الرياضي، واستقطاب علامات ومنتجات تجارية جديدة، واستقطاب جهات تجارية راعية للأندية.
كذلك يهدف المعرض إلى جلب أهم المراكز العالمية للطب الرياضي، وإتاحة لقاءات مع شخصيات قيادية في صناعة كرة القدم، ورؤساء الأندية وأساطير ونجوم كرة القدم ومدربين عالميين، والاستفادة من الخبرات والتقنية في تحسين صناعة كرة القدم.
هذا يأتي إلى جانب بناء علاقات تجارية في بيئة رياضية، إضافة إلى خلق فرص وظيفية للشباب والشابات في المجال الرياضي، وإقامة ندوات وورش عمل لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بكرة القدم.
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