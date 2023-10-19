هيئة الرياضة الإماراتية تستعرض تحول الاتحادات الرياضية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
استعرضت الهيئة العامة للرياضة في الإمارات آليات مشروع «تحول الاتحادات الرياضية»، باعتباره واحدا من ثلاثة مشاريع تحولية رئيسية من أصل 17 مشروعا تضمنتها الاستراتيجية الوطنية الاماراتية للرياضة 2031.
واجتمع مسؤولو الهيئة مع عدد من الفنيين والإداريين من ستة اتحادات رياضية هي: القوس والسهم، الجودو، الرماية، المبارزة، ألعاب القوى والدراجات، كمرحلة أولى للمشروع، لتمكين الاتحادات من تنفيذ المشاريع والمبادرات التي لديها تأثير إيجابي وفعال على نمو الرياضة الإماراتية، بما يعزز فرص ونتائج الرياضيين الإماراتيين في البطولات القارية والدولية.
وأوضح الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، أن المشروع في الفترة المقبلة سيستهدف الاتحادات الرياضية كافة تباعا، من أجل إضفاء الطابع الاحترافي على الاتحادات وصقل مهارات لاعبيها وتفعيل اتفاقيات الأداء الموقعة مع اتحادات الرياضات ذات الأولوية، بما يدعم توجه «نمو مؤسسات القطاع الرياضي وتمكين مساهمتها في الاقتصاد الوطني» كأحد التوجهات الرئيسية الثلاثة للاستراتيجية.
وأضاف: يهدف مشروع «تحول الاتحادات الرياضية» لتنشيط وتعزيز القدرات التشغيلية والفنية في الاتحادات الرياضية لدفع عملية التنمية الرياضية في الدولة، بما يتماشى مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وذلك من خلال تقديم الدعم الاستراتيجي والإداري والمادي للاتحادات الستة خلال المرحلة الأولى من المشروع، كما يركز المشروع بشكل رئيسي على تطوير الاتحادات وجعلها مستقلة ماديا وذات قدرات عالية.
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