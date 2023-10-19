هيئة الرياضة الإماراتية تستعرض تحول الاتحادات الرياضية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

استعرضت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬آليات‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬تحول‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‮»‬،‭ ‬باعتباره‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬مشاريع‭ ‬تحولية‭ ‬رئيسية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬17‭ ‬مشروعا‭ ‬تضمنتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬الاماراتية‭ ‬للرياضة‭ ‬2031‭. ‬

واجتمع‭ ‬مسؤولو‭ ‬الهيئة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفنيين‭ ‬والإداريين‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬اتحادات‭ ‬رياضية‭ ‬هي‭: ‬القوس‭ ‬والسهم،‭ ‬الجودو،‭ ‬الرماية،‭ ‬المبارزة،‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬والدراجات،‭ ‬كمرحلة‭ ‬أولى‭ ‬للمشروع،‭ ‬لتمكين‭ ‬الاتحادات‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬وفعال‭ ‬على‭ ‬نمو‭ ‬الرياضة‭ ‬الإماراتية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬فرص‭ ‬ونتائج‭ ‬الرياضيين‭ ‬الإماراتيين‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬القارية‭ ‬والدولية‭.‬

وأوضح‭ ‬الشيخ‭ ‬سهيل‭ ‬بن‭ ‬بطي‭ ‬آل‭ ‬مكتوم،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لقطاع‭ ‬التنمية‭ ‬الرياضية‭ ‬بالهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬سيستهدف‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬كافة‭ ‬تباعا،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إضفاء‭ ‬الطابع‭ ‬الاحترافي‭ ‬على‭ ‬الاتحادات‭ ‬وصقل‭ ‬مهارات‭ ‬لاعبيها‭ ‬وتفعيل‭ ‬اتفاقيات‭ ‬الأداء‭ ‬الموقعة‭ ‬مع‭ ‬اتحادات‭ ‬الرياضات‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬توجه‭ ‬‮«‬نمو‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬وتمكين‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬كأحد‭ ‬التوجهات‭ ‬الرئيسية‭ ‬الثلاثة‭ ‬للاستراتيجية‭.‬

وأضاف‭: ‬يهدف‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬تحول‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‮»‬‭ ‬لتنشيط‭ ‬وتعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬التشغيلية‭ ‬والفنية‭ ‬في‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬لدفع‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬الدولة،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬توجهات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للرياضة‭ ‬2031،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والإداري‭ ‬والمادي‭ ‬للاتحادات‭ ‬الستة‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المشروع،‭ ‬كما‭ ‬يركز‭ ‬المشروع‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الاتحادات‭ ‬وجعلها‭ ‬مستقلة‭ ‬ماديا‭ ‬وذات‭ ‬قدرات‭ ‬عالية‭.‬



