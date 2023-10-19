السعودية تستضيف منتدى الشرق الأوسط للرياضة والسلام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
افتتح سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية في السعودية مساء الأربعاء منتدى «الشرق الأوسط للرياضة والسلام».
تنظم المنتدى منظمة الرياضة والسلام، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في قصر الثقافة بالرياض، بحضور سمو الأمير ألبير الثاني أمير موناكو، وعدد من الشخصيات.
وصف الأمير عبدالعزيز الفيصل المنتدى بالمناسبة الفريدة التي يتم من خلالها إطلاق عدد من المبادرات المبتكرة، التي تسهم في جعل الرياضة ملهمة في كل جوانبها، مشددا على أهمية استمرار هذا المنتدى، لما يحمله من رؤى نبيلة تحقق قيم السلام والرياضة التي يستمد منها جمال التنافس وشعور الانتصار وحافز التميز.
وقال رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية: قيم الاحترام والتعاون واللعب النظيف التي تأصلت في الرياضة تتماشى دون شك مع مبادئ السلام، نحو الوصول إلى لغة مشتركة توحدنا في مختلف دول العالم.
من جهته، قال أمير موناكو إن للرياضة مهمة فريدة وغير عادية تتمثل في جمع الناس معا في قضية مشتركة، وتمكين المجتمعات من إعادة العلاقات، ومساعدة السكان على الصمود، كاشفا أن وضع قيم الرياضة في خدمة السلام المستدام، وجعلها قوة دافعة للاندماج الاجتماعي للفئات الأكثر حرمانا، إحدى أجمل القضايا التي يمكن للإنسان أن يدافع عنها.
ناقش المنتدى عددا من المواضيع الرياضية والطرق والسبل السليمة لربط الرياضة بشكل أكبر بالسلام، وشهد مشاركة عدد من الشخصيات الرياضية والعالمية، منهم سمو الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
وشهد المنتدى إقامة حفل توزيع الجوائز السنوية لمنظمة الرياضة والسلام 2023م بمشاركة نائب رئيس منظمة الرياضة والسلام ديديه دروجبا، ولاعب نادي النصر ساديو ماني، ولاعب المنتخب القطري لألعاب القوى الواثب معتز برشم، حيث تم تكريم مؤسسة «زالمي» ومؤسسة «جورج ملائكة» بجائزة مبادرة السلام من خلال الرياضة، والاتحاد الدولي للتايكوندو بجائزة مبادرة الرياضة القتالية، ومنظمة «لاعبون بلا حدود» بجائزة لجنة التحكيم الخاصة واللاعبة الأفغانية نادية نديم بجائزة بطل العام.
يذكر أن منظمة الرياضة والسلام تأسست عام 2007، وأقيمت جميع مؤتمرات المنتدى الدولي للرياضة والسلام بإمارة موناكو منذ المؤتمر الأول عام 2008، باستثناء 2012 حين أقيم في سوتشي الروسية، وعام 2018 في جزيرة رودس اليونانية
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