السعودية تستضيف منتدى الشرق الأوسط للرياضة والسلام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

افتتح‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬تركي‭ ‬الفيصل‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للرياضة‭ ‬والسلام‮»‬‭.‬

تنظم‭ ‬المنتدى‭ ‬منظمة‭ ‬الرياضة‭ ‬والسلام،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الثقافة‭ ‬بالرياض،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬ألبير‭ ‬الثاني‭ ‬أمير‭ ‬موناكو،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭.‬

وصف‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الفيصل‭ ‬المنتدى‭ ‬بالمناسبة‭ ‬الفريدة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إطلاق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المبتكرة،‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬الرياضة‭ ‬ملهمة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جوانبها،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى،‭ ‬لما‭ ‬يحمله‭ ‬من‭ ‬رؤى‭ ‬نبيلة‭ ‬تحقق‭ ‬قيم‭ ‬السلام‭ ‬والرياضة‭ ‬التي‭ ‬يستمد‭ ‬منها‭ ‬جمال‭ ‬التنافس‭ ‬وشعور‭ ‬الانتصار‭ ‬وحافز‭ ‬التميز‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬السعودية‭: ‬قيم‭ ‬الاحترام‭ ‬والتعاون‭ ‬واللعب‭ ‬النظيف‭ ‬التي‭ ‬تأصلت‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬تتماشى‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ ‬السلام،‭ ‬نحو‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬لغة‭ ‬مشتركة‭ ‬توحدنا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬أمير‭ ‬موناكو‭ ‬إن‭ ‬للرياضة‭ ‬مهمة‭ ‬فريدة‭ ‬وغير‭ ‬عادية‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬الناس‭ ‬معا‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬مشتركة،‭ ‬وتمكين‭ ‬المجتمعات‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات،‭ ‬ومساعدة‭ ‬السكان‭ ‬على‭ ‬الصمود،‭ ‬كاشفا‭ ‬أن‭ ‬وضع‭ ‬قيم‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬السلام‭ ‬المستدام،‭ ‬وجعلها‭ ‬قوة‭ ‬دافعة‭ ‬للاندماج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬حرمانا،‭ ‬إحدى‭ ‬أجمل‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للإنسان‭ ‬أن‭ ‬يدافع‭ ‬عنها‭.‬

ناقش‭ ‬المنتدى‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬الرياضية‭ ‬والطرق‭ ‬والسبل‭ ‬السليمة‭ ‬لربط‭ ‬الرياضة‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬بالسلام،‭ ‬وشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الرياضية‭ ‬والعالمية،‭ ‬منهم‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬جلوي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬السعودية‭.‬

وشهد‭ ‬المنتدى‭ ‬إقامة‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬السنوية‭ ‬لمنظمة‭ ‬الرياضة‭ ‬والسلام‭ ‬2023م‭ ‬بمشاركة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬الرياضة‭ ‬والسلام‭ ‬ديديه‭ ‬دروجبا،‭ ‬ولاعب‭ ‬نادي‭ ‬النصر‭ ‬ساديو‭ ‬ماني،‭ ‬ولاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬الواثب‭ ‬معتز‭ ‬برشم،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬زالمي‮»‬‭ ‬ومؤسسة‭ ‬‮«‬جورج‭ ‬ملائكة‮»‬‭ ‬بجائزة‭ ‬مبادرة‭ ‬السلام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرياضة،‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتايكوندو‭ ‬بجائزة‭ ‬مبادرة‭ ‬الرياضة‭ ‬القتالية،‭ ‬ومنظمة‭ ‬‮«‬لاعبون‭ ‬بلا‭ ‬حدود‮»‬‭ ‬بجائزة‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬الخاصة‭ ‬واللاعبة‭ ‬الأفغانية‭ ‬نادية‭ ‬نديم‭ ‬بجائزة‭ ‬بطل‭ ‬العام‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬منظمة‭ ‬الرياضة‭ ‬والسلام‭ ‬تأسست‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬وأقيمت‭ ‬جميع‭ ‬مؤتمرات‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬والسلام‭ ‬بإمارة‭ ‬موناكو‭ ‬منذ‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأول‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬باستثناء‭ ‬2012‭ ‬حين‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬سوتشي‭ ‬الروسية،‭ ‬وعام‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬رودس‭ ‬اليونانية