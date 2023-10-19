(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس - (أ ف ب): ندد محامي المهاجم الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة أمس الخميس بالاتهامات «غير المعقولة» التي وجهها وزير الداخلية الفرنسي، التي مفادها أن نجم ريال مدريد السابق على صلات «سيئة السمعة» مع جماعة الإخوان المسلمين.
واستهدف جيرالد دارمانان مهاجم المنتخب الفرنسي السابق الحاصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022، بعد أن نشر يوم الأحد على موقع «إكس» (تويتر سابقًا) رسالة دعم لسكان غزة، ضحايا «القصف الظالم» الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي.
وقال بنزيمة: «كلّ صلواتنا من أجل سكان غزة الذي يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لم يستثن النساء ولا الأطفال».
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي أنه يمكن تفسير هذا الموقف بعلاقات بنزيمة بجماعة الإخوان المسلمين، وهي منظمة إسلامية ولدت في مصر حيث تعتبر «إرهابية».
وقال دارمانان يوم الاثنين على قناة «سي نيوز» مثيرا عاصفة على شبكات التواصل الاجتماعي: «كريم بنزيمة لديه علاقة، كما نعلم جميعا، سيئة السمعة، مع جماعة الإخوان المسلمين».
ولم يتفاعل بنزيمة الذي يلعب حاليا مع اتحاد جدة السعودي ويظهر عقيدته الإسلامية بشكل مباشر لكنه ترك محاميه يتولى المهمة.
ورد هوبير فيجييه أمس الخميس على إذاعة «أر إم سي»، مهددا بتقديم شكوى ضد الوزير: «كريم بنزيمة ليس له أي علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين لا من قريب ولا من بعيد».
كما اعتبر المحامي أنه «من غير المتصور» أن يكون وزير الداخلية «قادراً على الإدلاء بمثل هذه التعليقات، من الواضح، دون أي تحقق».
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