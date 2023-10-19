MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ندد‭ ‬محامي‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الفرنسي‭ ‬السابق‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بالاتهامات‭ ‬‮«‬غير‭ ‬المعقولة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفرنسي،‭ ‬التي‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭ ‬نجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬السابق‭ ‬على‭ ‬صلات‭ ‬‮«‬سيئة‭ ‬السمعة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭.‬

واستهدف‭ ‬جيرالد‭ ‬دارمانان‭ ‬مهاجم‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬السابق‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نشر‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقًا‭) ‬رسالة‭ ‬دعم‭ ‬لسكان‭ ‬غزة،‭ ‬ضحايا‭ ‬‮«‬القصف‭ ‬الظالم‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬نفذه‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

وقال‭ ‬بنزيمة‭: ‬‮«‬كلّ‭ ‬صلواتنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬يقعون‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬ضحايا‭ ‬لهذا‭ ‬القصف‭ ‬الظالم‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يستثن‭ ‬النساء‭ ‬ولا‭ ‬الأطفال‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفرنسي‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬تفسير‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬بعلاقات‭ ‬بنزيمة‭ ‬بجماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين،‭ ‬وهي‭ ‬منظمة‭ ‬إسلامية‭ ‬ولدت‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬‮«‬إرهابية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬دارمانان‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬مثيرا‭ ‬عاصفة‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭: ‬‮«‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬لديه‭ ‬علاقة،‭ ‬كما‭ ‬نعلم‭ ‬جميعا،‭ ‬سيئة‭ ‬السمعة،‭ ‬مع‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يتفاعل‭ ‬بنزيمة‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬حاليا‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭ ‬السعودي‭ ‬ويظهر‭ ‬عقيدته‭ ‬الإسلامية‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬لكنه‭ ‬ترك‭ ‬محاميه‭ ‬يتولى‭ ‬المهمة‭.‬

ورد‭ ‬هوبير‭ ‬فيجييه‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬إذاعة‭ ‬‮«‬أر‭ ‬إم‭ ‬سي‮»‬،‭ ‬مهددا‭ ‬بتقديم‭ ‬شكوى‭ ‬ضد‭ ‬الوزير‭: ‬‮«‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬علاقة‭ ‬مع‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬لا‭ ‬من‭ ‬قريب‭ ‬ولا‭ ‬من‭ ‬بعيد‮»‬‭.‬

كما‭ ‬اعتبر‭ ‬المحامي‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬غير‭ ‬المتصور‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬‮«‬قادراً‭ ‬على‭ ‬الإدلاء‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬التعليقات،‭ ‬من‭ ‬الواضح،‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬تحقق‮»‬‭.‬