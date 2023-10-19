اتحاد كلباء يضع قدما في المربع الذهبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أبوظبي‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬وضع‭ ‬اتحاد‭ ‬كلباء‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفين‭ ‬الإماراتية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الشارقة‭ ‬3‭/‬2،‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭. ‬وتقدم‭ ‬الشارقة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ماجد‭ ‬سرور‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬11،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬دانييل‭ ‬بيسا‭ ‬التعادل‭ ‬لاتحاد‭ ‬كلباء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬50،‭ ‬وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬52‭ ‬سجل‭ ‬أندريس‭ ‬فومبرجار‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬لاتحاد‭ ‬كلباء،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬سيباستيان‭ ‬تيجالي‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬للشارقة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬80‭. ‬وسجل‭ ‬اتحاد‭ ‬كلباء‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬فيليب‭ ‬كيش‭.‬

وتقام‭ ‬مباراة‭ ‬الإياب‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬