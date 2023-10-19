اتحاد كلباء يضع قدما في المربع الذهبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أبوظبي - (د ب أ): وضع اتحاد كلباء قدما في الدور قبل النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه الشارقة 3/2، في ذهاب دور الثمانية. وتقدم الشارقة عن طريق ماجد سرور في الدقيقة 11، قبل أن يدرك دانييل بيسا التعادل لاتحاد كلباء في الدقيقة 50، وفي الدقيقة 52 سجل أندريس فومبرجار الهدف الثاني لاتحاد كلباء، قبل أن يسجل سيباستيان تيجالي هدف التعادل للشارقة في الدقيقة 80. وسجل اتحاد كلباء الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني عن طريق فيليب كيش.
وتقام مباراة الإياب في شهر فبراير من العام المقبل.
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