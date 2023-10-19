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الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من أم صفا شمال غرب رام الله

10/19/2023 7:15:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، 14 مواطنا فلسطينيا من قرية أم صفا، شمال غرب رام الله.
وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح، في اتصال هاتفي مع "وفا"، إن قوات الاحتلال داهمت القرية، وأطلقت الرصاص الحي تجاه مركبات، ومنازل المواطنين الفلسطينيين، وداهمت محلات تجارية واعتقلت كل من فيها، كما اعتقلت مواطنين بعد أن أنزلتهم من مركباتهم.




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