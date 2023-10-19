إصابة مسن في اعتداء للمستعمرين جنوب الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب مُسن، مساء اليوم الخميس، جراء اعتداء المستعمرين عليه، في منطقة الرضيم، جنوب الخليل.
وذكرت مصادر، أن مستعمرين مسلحين هاجموا المسن عيسى صافي أبو الكباش (77 عاما) في منطقة الرضيم ببلدة السموع، واعتدوا عليه بالضرب ما تسبب بإصابته برضوض، كما هددوه بالقتل ما لم يترك تلك المنطقة المهددة بالاستيلاء عليها.
وفي سياق متصل، قامت مستعمرون بجولات استفزازية على دراجات زراعية، في محيط منازل المواطنين الفلسطينيين في تجمع اصفي ومغاير العبيد بمسافر يطا، جنوب الخليل.
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