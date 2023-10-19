Friday, 20 October 2023 03:54 GMT

جامعة البلقاء التطبيقية: قبول مباشر في كليات

10/19/2023 7:15:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الخميس، عن القبول المباشر على البرنامج النظامي لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط في كليات الأميرة رحمة الجامعية وعجلون الجامعية والكرك الجامعية والشوبك الجامعية والعقبة الجامعية.
وقالت الجامعة في بيان لها اليوم، إن القبول سيكون ضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول الواردة في السياسة العامة للقبول ووفقاً للشواغر المتوفرة في كل تخصص وحسب الطاقة الاستيعابية لكل تخصص، وذلك على الفصل الدراسي الأول 2023/2024.
واشترطت الجامعة، أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة الأردنية من مدارس تابعة للمحافظة التي تتواجد فيها الكلية للسنة الحالية والسنوات السابقة، داعية الطلبة الراغبين بالالتحاق مراجعة مسجل الكلية المعنية اعتباراً من صباح الأحد المقبل.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN19102023000208011052ID1107273936

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث